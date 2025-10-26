सांसद सतना के लेटर हेड पर लिखे जा रहे हैं फर्जी पत्र!

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त और संचालक को सांसद गणेश सिंह और पूर्व जिपं अध्यक्ष सुधा उमेश प्रताप सिंह के नाम से पत्र प्राप्त हुए। इन पत्रों में विजय सिंह परिहार, जो पहले पीएसओ मशीन इंजीनियर के पद पर थे, को गंभीर शिकायतों के बाद हटाए जाने और बाद में पीएमसी ऑपरेटर के रूप में सतना में नियुक्त किए जाने का उल्लेख था। पत्र में आरोप लगाया गया कि विजय सिंह ने तत्कालीन डीएसओ नागेंद्र सिंह के साथ मिलकर राशन दुकानों और समर्थन मूल्य खरीदी में अनियमितता की। नागेंद्र सिंह को निलंबित कर स्थानांतरित किया गया, लेकिन विजय सिंह नए डीएसओ के साथ भी वही अनुचित कार्य करने लगे। उनकी गतिविधियां कथित तौर पर राशन दुकानों से पैसे वसूलने तक सीमित थीं। पत्र में मांग की गई कि विजय सिंह को तत्काल सतना से हटाया जाए। इस शिकायत के आधार पर संयुक्त संचालक ने कलेक्टर को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।