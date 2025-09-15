अंतत: अपने मूल स्वरूप में आया धवारी तालाब, अगोर-चरनोई म.प्र. शासन दर्ज

धवारी स्थित तालाब राजशाही जमाने से क्षेत्र का प्रमुख तालाब था। तत्समय में जलभराव क्षेत्र के अलावा इसकी आराजी नंबर 503 और 504 धवारी तालाब का अगोर ( जिस हिस्से से कैचमेंट एरिया का पानी तालाब में आता है) और चरनोई दर्ज था। इसी के साथ लगी आराजी नंबर 514 और 515 गटोर और भीटा मरघट दर्ज रही जो तत्समय लोगों द्वारा श्मशान के रूप में उपयोग की जा रही थी। कालान्तर में इन आराजियों को नियम विपरीत जाकर निजी स्वत्व में अंतरित करते हुए भूमि के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया। जबकि तालाब या जल संरचना के किसी भी हिस्से के स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लिहाजा इस मामले में मिली शिकायत को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम रघुराजनगर सिटी ने तहसीलदार रघुराजनगर सौरभ मिश्रा से प्रतिवेदन तलब किया। तहसीलदार ने इन आराजियों की जांच संवत 1983 (वर्ष 1926) के रिकार्डों से सिलसिलेवार करते हुए वस्तुस्थिति का जांच प्रतिवेदन एसडीएम को प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने बताया कि आराजी क्रमांक 503/1/2, 503/2/5, 503/1/1/1/1/3, 503/1/1/1/6, 503/1/7/2, 504/2/2, 505, 516, 518 सभी बटांकों सहित पूर्व में तालाब एवं तालाब की मेड़ दर्ज रही। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि विन्ध्य प्रदेश मालगुजारी एवं काश्तकारी अधिनियम 1953 की धारा 149 और रीवा लैण्ड रेवन्यू एण्ड टेनेन्सी कोड 1935 के तहत यह भूमियां निजी स्वत्व की भूमियां नहीं मानी जा सकती हैं। इसके अलावा यह भी बताया कि ये जमीने निजी स्वत्व में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बदली गई हैं। जितने भी निजी स्वत्वधारी भूमि स्वामी इसमें रहे कोई भी न तो इन जमीनों के पट्टेदार थे न ही काश्तकार थे। सामान्य भाषा में इसे समझे तो राजस्व अमले और अधिकारियों की मिलीभगत से इनके नाम राजस्व अभिलेखों में सीधे इंट्री कर दिए गए। लेकिन इस संबंध में किसी सक्षम अधिकारी ने कोई विधिक आदेश कभी नहीं किए।