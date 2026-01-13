टूटे रिकॉर्ड…’6 हजार’ सोना और ’24 हजार’ रुपए चांदी महंगी

Gold Silver Price Today: सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार जारी तेजी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते दिन चांदी 2.64 लाख रुपए प्रति किलो के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, वहीं सोना भी 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम (तोला) के आंकड़े को पार कर लिया। तेजी के इस दौर ने आम ग्राहकों के साथ-साथ कारोबारियों को भी चौंका दिया है। पिछले एक सप्ताह में ही सोने के दामों में करीब 6 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई है, जबकि चांदी 24 हजार रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है।