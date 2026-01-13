टूटे रिकॉर्ड…’6 हजार’ सोना और ’24 हजार’ रुपए चांदी महंगी

Gold Silver Price Today (Photo Source- freepik)
Gold Silver Price Today: सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार जारी तेजी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते दिन चांदी 2.64 लाख रुपए प्रति किलो के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, वहीं सोना भी 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम (तोला) के आंकड़े को पार कर लिया। तेजी के इस दौर ने आम ग्राहकों के साथ-साथ कारोबारियों को भी चौंका दिया है। पिछले एक सप्ताह में ही सोने के दामों में करीब 6 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई है, जबकि चांदी 24 हजार रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है।
मध्यप्रदेश में सतना शहर के सराफा व्यापारी राजीव वर्मा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती, निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ती रुचि और घरेलू मांग के चलते सोना-चांदी के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। बढ़ती कीमतों का असर स्थानीय बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ग्राहक अब आवश्यकता के अनुसार सीमित खरीदी कर रहे हैं, जिससे भारी वजन के आभूषणों की बिक्री में कमी आई है। एमपी में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 13734 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 3080 प्रति ग्राम रुपए है।
सोना-चांदी के दामों में रोजाना बढ़ोत्तरी दर्ज हो रही है। हजार-पांच सौ रुपए की तेजी धीरे-धीरे बढ़े आकड़े में तब्दील हो रही है। पिछले सप्ताह में 7-8 जनवरी को सतना सराफा बाजार में सोना जहां 1.38 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.40 लाख रुपए प्रति किलो के भाव पर थी, वहीं 12 जनवरी तक सोना 1.44 लाख तोला और चांदी 2.64 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई।
बीते तीन महीनों के भावों पर नजर डालें तो अक्टूबर में सोना 1.36 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.92 लाख रुपए प्रति किलो के आस-पास चल रही थी। नवंबर में बाजार में कुछ नरमी देखने को मिली और सोना गिरकर 1.22 लाख, जबकि चांदी 1.55 लाख रुपए प्रति किलो तक आ गई। इसके बाद दिसंबर माह में सोना-चांदी ने फिर रफ्तार पकड़ी।
दिसंबर में जहां सोना 1.30 से 1.35 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा, वहीं चांदी ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1.60 लाख से बढ़कर 2.30 लाख रुपए प्रति किलो का सफर तय किया। जनवरी 2026 में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा और 12 जनवरी को सोना 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तथा चांदी 2.64 लाख रुपए प्रति किलो के नए शिखर पर पहुंच गई।
सोना-चांदी के भाव में तेजी होने के साथ ही 30 अक्टूबर को रेट में गिरावट दर्ज की गई। 30 अक्टूबर को फाइन सोना 1.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया था, वहीं चांदी 1.44 लाख रु. प्रति किलो में चांदी बिकी। इसके बाद 1 नवंबर से फिर भाव में। में बढ़ोत्तरी दर्ज हुई। 8 नवंबर को सोना का भाव 1.22 लाख रु. प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.51 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था।
