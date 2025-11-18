मैहर-चित्रकूट सहित 9 जगहों के लिए शुरु होगी ‘हेलीकॉप्टर सेवा’, किराया भी सस्ता

जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ करने को लेकर हेलीपैड में फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और पुलिस जवान की व्यवस्था चाही गई है। मैहर में शासकीय हेलीपैड की व्यवस्था है लिहाजा यहां की अनुमति मैहर कलेक्टर ने प्रदान कर दी है। चित्रकूट में मौजूद सभी हेलीपैड निजी हैं। लिहाजा उनसे हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता द्वारा सहमति प्राप्त करने के बाद अनुमति दे दी जाएगी। हालांकि सैद्धांतिक अनुमति है। सतना और मैहर कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए पत्र लिख दिया है। इसी तरह सीएमएचओ को एंबुलेंस सेवा और सीएमओ को फायर ब्रिगेड सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।