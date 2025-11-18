Patrika LogoSwitch to English

मैहर-चित्रकूट सहित 9 जगहों के लिए शुरु होगी ‘हेलीकॉप्टर सेवा’, किराया भी सस्ता

MP News: हेलीकॉप्टर कंपनी के जीतेंद्र राय ने बताया, मैहर और चित्रकूट के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 20 नवंबर से प्रारंभ करने जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Astha Awasthi

Nov 18, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा मैहर और चित्रकूट में 20 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इसकी आवश्यक तैयारी प्रारंभ कर दी गई हैं। मेसर्स जेट सर्विस एविएशन प्रालि. ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ करने के लिए जिला प्रशासन से सहयोग मांगा है।

यह सेवा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से शुरु होगी। मैहर और चित्रकूट में हेलीकॉप्टर सेवा शुरुआती दौर में सप्ताह के दो दिन सोमवार और मंगलवार को उपलब्ध होगी। इसके बाद यात्रियों की संख्या को देखते हुए आगे के निर्णय लिए जाएंगे।

दो ग्रुप में मिलेगी सेवा

हेलीकॉप्टर कंपनी के जीतेंद्र राय ने बताया, मैहर और चित्रकूट के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 20 नवंबर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में अभी पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा के दो ग्रुप निर्धारित किए गए हैं। पहले ग्रुप में जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, अमरकंटक और मैहर शामिल हैं तो दूसरे ग्रुप में भोपाल, पचमढ़ी, मढ़ई और चित्रकूट को शामिल किया गया है। धर्मनगरी मैहर और चित्रकूट में हेलीकॉप्टर सेवा शुरुआती चरण में सप्ताह के दो दिन सोमवार और मंगलवार को मिलेगी।

यह व्यवस्थाएं चाही गई

जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ करने को लेकर हेलीपैड में फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और पुलिस जवान की व्यवस्था चाही गई है। मैहर में शासकीय हेलीपैड की व्यवस्था है लिहाजा यहां की अनुमति मैहर कलेक्टर ने प्रदान कर दी है। चित्रकूट में मौजूद सभी हेलीपैड निजी हैं। लिहाजा उनसे हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता द्वारा सहमति प्राप्त करने के बाद अनुमति दे दी जाएगी। हालांकि सैद्धांतिक अनुमति है। सतना और मैहर कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए पत्र लिख दिया है। इसी तरह सीएमएचओ को एंबुलेंस सेवा और सीएमओ को फायर ब्रिगेड सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता ने 20 नवंबर से सेवा प्रारंभ करने की सूचना दी है। उनकी मांग पर आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है। - डॉ. सतीश कुमार एस, कलेक्टर सतना

फोटो सोर्स: पत्रिका

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

