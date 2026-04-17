यहां कलेक्टर से ज्यादा खनिज अधिकारी की तनख्वाह

जिले के सबसे बड़े अफसर से ज्यादा उनके मातहत अधिकारी को वेतन मिलने वाली स्थिति सामान्य वेतन संरचना और सेवा नियमों को समझे बिना चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन इसके पीछे स्पष्ट कारण हैं। दरअसल, आईएएस अधिकारियों का वेतन केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के अनुसार तय होता है। एक नए आईएएस अधिकारी (जूनियर टाइम स्केल) का प्रारंभिक वेतन लेवल-10 के तहत लगभग 56,100 रुपये मूल वेतन से शुरू होता है, जिसमें महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य भत्ते जुड़ते हैं। सेवा के वर्षों, प्रमोशन और जिम्मेदारियों के साथ उनका वेतन क्रमशः बढ़ता जाता है। वहीं, राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) के अधिकारी और लिपिकीय कर्मचारी राज्य सरकार के वेतन ढांचे के तहत काम करते हैं। इनकी वेतन वृद्धि मुख्यतः वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट), टाइम स्केल प्रमोशन और लंबी सेवा अवधि पर आधारित होती है। यदि कोई कर्मचारी 25-30 वर्षों तक लगातार सेवा करता है, तो उसका मूल वेतन और भत्ते मिलाकर कुल वेतन काफी बढ़ जाता है। यही कारण है कि सतना में जिला खनिज अधिकारी जो लंबे समय से सेवा में हैं, उनका वेतन आईएएस कलेक्टर से अधिक हो गया है। इसी तरह, वरिष्ठ लिपिकीय कर्मचारी, जिनकी सेवा अवधि लंबी है और कई बार पदोन्नति व वेतनमान संशोधन का लाभ मिल चुका है, वे भी नए आईएएस अधिकारी से ज्यादा वेतन पा रहे हैं।