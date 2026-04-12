मैं बोलूंगी कम, कार्यवाही ज्यादा करूंगी: विदिशा

मिली जानकारी के अनुसार नवागत कलेक्टर बिदिशा ने मां शारदा के दर्शन करने के बाद एसडीएम दिव्या पटेल और तहसीलदार जीतेन्द्र पटेल के साथ परिसर का मौका मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मां शारदा लोक के संबंध में जानकारी ली। अब तक की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी ली और आगे क्या किया जाना है इस संबंध में भी उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली। दरअसल निवृतमान कलेक्टर रानी बाटड ने मां शारदा लोक को टेंडर प्रक्रिया तक पहुंचा दिया है। अब इस प्रोजेक्ट का बीओक्यू जारी होने के साथ ही टेंडर किया जाना शेष है। मां शारदा लोक की निर्माण एजेंसी पर्यटन विकास बोर्ड है और नवागत कलेक्टर मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड में अपर प्रबंध संचालक रह चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि वे इस प्रोजेक्ट को लेकर शासन स्तर से बेहतर समन्वय बना सकेंगी। जानकारी के अनुसार कलेक्टर बिदिशा ने इस प्रोजेक्ट को लेकर संबंधित कंसल्टेंट एजेंसी के अधिकारियों से भी चर्चा की है।