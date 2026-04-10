मां शारदा लोक होगा नवागत मैहर कलेक्टर बिदिशा के लिए चुनौती

बिदिशा अभी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप सचिव की जिम्मेदारी देख रही थीं। इसके पूर्व उन्होंने मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड में अपर प्रबंध संचालक जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। इसके अलावा वे सीईओ हाउसिंग बोर्ड, सीईओ साडा ग्वालियर, एडीएम उज्जैन, गुना, ग्वालियर, जिपं सीईओ टीकमगढ जैसी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। पत्रिका को उन्होंने बताया कि विंध्य उनके लिए बिल्कुल नया क्षेत्र है। हालांकि जबलपुर में पदस्थापना के दौरान विन्ध्य को भी करीब से देखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैहर धार्मिक स्थल है लिहाजा प्राथमिकता में मां शारदा मंदिर और यहां की कानून व्यवस्था ही रहेगी। इसके अलावा समर्थन मूल्य खरीदी का सीजन भी है लिहाजा इस पर भी फोकस किया जाएगा। इसके बाद जिले को समझने के साथ-साथ प्राथमिकताएं तय करेंगे। हालांकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती मां शारदा लोक का निर्माण माना जाएगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है और मां शारदा प्रबंध समिति द्वारा 50 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि देने पर भी सहमति बन चुकी है। इसके अलावा शारदा लोक प्रथम चरण में बाधक बनने वाले अवैध निर्माण और बस्ती पर भी उन्हें ठोस निर्णय लेने होंगे। नव गठित जिले में कई निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करवाना भी उनके लिए चुनौती ही माना जाएगा। इसके अलावा अलग-अलग राजनीतिक धड़ों के बीच सामंजस्य के साथ उनके प्रशासन पर भी लोगों की नजर होगी।