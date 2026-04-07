MP News: जेल प्रशासन ने लागू की नई व्यवस्था, 73 उपजेलों में बंदियों के लिए राहत

MP News:मध्यप्रदेश की 73 उपजेलों में बंद बंदियों के लिए जेल प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। यह बंदियों के साथ उनके परिजनों के लिए भी राहत की बात मानी जा रही है। उपजेलों में बंद कैदियों को परिजन मुलाकात के दौरान, नमकीन, बिस्किट, मिठाई, पैक्ड अचार, सलाद, साबुन और पेस्ट उपलब्ध करवा सकेंगे। यह व्यवस्था 15 मार्च से शुरू हो गई है, हालांकि जेल मुख्यालय के अनुसार फिलहाल यह व्यवस्था ट्रायल के तौर पर हैं। इसके लिए सभी उपजेलों से जेल मुख्यालय ने फीडबैक भी मांगा है। अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आगे भी यह व्यवस्था लागू रहेगी।