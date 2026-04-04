शराब पार्टी करने के लिए बुलाकर रेता गला, पहचान छिपाने पत्थर से कुचला सिर, निर्मम हत्या से मच सनसनी

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक राजभान को 3 अप्रैल की उसके कुछ जानने वालों ने फोन कर शराब पार्टी के बहाने से बुलाया था। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर राजभान और मौके पर मौजूद लोगों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। आरोपियों ने राजभर को बेरहमी से मारा-पीटा और फिर धारदार हथियार से उसका गला भी रेत दिया। आरोपी यही नहीं रुके, उन्होंने राजभर कि पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया।