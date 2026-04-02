MP News: मरीजों को बड़ी राहत, जिला अस्पताल में ऑपरेशन की नई व्यवस्था शुरु

बुधवार को जनरल सर्जरी में डीएच, स्त्री रोग विभाग में जीएमसी, ईएनटी में जीएमसी, आर्थों में जीएमसी डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह से गुरुवार के दिन जनरल सर्जरी में जीएमसी, स्त्री रोग विभाग में डीएच, ईएनटी में जीएमसी, आर्थों में डीएच के डॉक्टरों का ड्यूटी रोस्टर बनाया गया है। शुक्रवार को जनरल सर्जरी में डीएच, स्त्री रोग विभाग में जीएमसी, ईएनटी में जीएमसी, आर्थो में जीएमसी के डॉक्टरों की ड्यूटी निर्धारित की गई। वहीं शनिवार के दिन जनरल सर्जरी में जीएमसी, स्त्री रोग विभाग में डीएच, ईएनटी में जीएमसी और आर्थों में डीएच के डॉक्टरों की ड्यूटी निर्धारित की गई।