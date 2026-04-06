MP News- दो हिस्सों में बंटी ट्रेन, इंजन के साथ दौड़ते कुछ डिब्बे स्टेशन पर पहुंचे, बाकी बांसा पहाड़ पर खड़े रहे

Train Accident- मध्यप्रदेश में सतना के पास अजब रेल हादसा हुआ। यहां एक ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। कुछ डिब्बे जहां इंजन के साथ दौड़ते हुए आगे के स्टेशन पर पहुंच गए वहीं शेष डिब्बे बांसा पहाड़ के पास ही खड़े रहे। पश्चिम मध्य रेलवे में एक मालगाड़ी के साथ यह घटना घटी जिससे करीब 1 घंटे तक रेल मार्ग बाधित रहा बाधित रहा। हादसे की वजह से मुंबई-हावड़ा ट्रैक की 7 ट्रेनें प्रभावित हुईं। कपलर टूटने के कारण मालगाड़ी दो हिस्सों में बंटी। इंजन के साथ कुछ डिब्बे मानिकपुर स्टेशन पहुंच गए जबकि शेष डिब्बे बांसा पहाड़ स्टेशन के पास ही छूट गए। लोको पायलट ने जब अधिकारियों को घटना की सूचना दी तब दूसरा इंजन भेजकर ट्रेन के शेष डिब्बों को वापस पहुंचाया। इसके बाद ही रेल परिचालन फिर शुरु किया जा सका। अप ट्रेक की छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस, एलटीटी-गोरखपुर काशी एक्सप्रेस और पाटलीपुत्र-एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रभावित हुईं।