मैंने डायरी में हर अधिकारी का एक पन्ना खोल लिया हैः बिदिशा

मैहर। जिले की नवागत कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने अपनी पहली टीएल बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों के कार्यों की गहन समीक्षा की। ईई आरईएस की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए शो-कॉज नोटिस जारी करने के साथ ही विभाग प्रमुख को लिखने के निर्देश दिए। सीएमएचओ, डीपीओ के प्रजेन्टेशन में आंकड़े सही नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैने डायरी में हर अधिकारी का एक पन्ना खोल लिया है। जिसे जो काम दिया जाएगा वह लिखा जाएगा। यह मत सोचना की काम बोला और भूल गई। इसका लगातार फॉलोअप किया जाएगा। जो समय पर दिए गए काम करेंगे उन्हें प्रशस्ति-पत्र के साथ बेस्ट परफार्मर माना जाएगा। जो सही काम नहीं करेंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान अपर कलेक्टर संजना जैन, जिपं सीईओ शैलेन्द्र सिंह सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।