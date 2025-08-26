जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने पहले प्रेमानंद महाराज को दिया ‘चैलेंज’, अब बोले- ‘वे मेरी दृष्टि में बालक’

आगे उन्होंने कहा कि हां, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, यह सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा है कि बेटा पढ़ो-लिखो। सब लोग पढ़ो क्योंकि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं- संस्कृत और संस्कृति। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत पढ़ना नितांत आवश्यक है। ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है गलत है, मैंने प्रेमानंद या किसी संत के लिए कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है और न करूंगा। जब भी प्रेमानंद जी मुझसे मिलने आएंगे, मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, उनको हृदय से लगाऊंगा, उनके स्वास्थ्य के लिए मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना भी करता हूं और निरंतर उनकी दीर्घायु की कामना करता रहूंगा।



दरअसल, एक इंटरव्यू में जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा था कि अगर प्रेमानंद महाराज में चमत्कार है, तो वे उनके सामने एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखाएं। मेरे द्वारा कहे गए किसी भी श्लोक का अर्थ समझाएं। उनकी लोकप्रियता क्षणभंगुर है। वो तो मेरे बालक के समान हैं। शास्त्र का ज्ञान जिसे हो, वही चमत्कार है।