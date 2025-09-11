MP में 620 करोड़ का भव्य ‘लोक’ बनाने की तैयारी शुरू, सामने आया कांसेप्ट प्लान, 19 सितंबर को होगा बड़ा सर्वे

Maa Sharda Lok: मैहर में मां शारदा लोक के निर्माण के लिए 620 करोड़ रुपए का कॉन्सेप्ट प्लान तैयार हो चुका है। इसके लिए आवश्यक भूमि और संसाधनों की पहचान का काम शुरु हो गया है। कलेक्टर रानी बाटड ने मंदिर समिति की भूमि के सीमांकन के लिए राजस्व और स्थानीय निकाय अधिकारियों की टीम बना दी है। बुधवार को कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली की कंसल्टेंसी एजेंसी धरोहर की मुख्य आर्किटेक्ट संगीता वर्चुअल माध्यम से जुड़ी और प्रारंभिक जरुरतों की जानकारी दी। (MP News)