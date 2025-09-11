MP में किसानों ने भरी हुंकार, सड़क पर उतरकर किया विरोध-प्रदर्शन, कहा- छोटे बांध बनाओ, गांवों को बचाओ

ज्ञापन में किसानों ने बताया कि घाटाखेड़ी से राधेपुरा-चितौरा गांव तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन खींचकर 30 मीटर ऊंचा बांध बनाने की योजना है। उनका दावा है कि इससे पांच ग्राम पंचायतें पूरी तरह डूब क्षेत्र में चली जाएंगी और 60 से अधिक गांवों की उपजाऊ, सिंचित जमीन पानी में समा जाएगी। किसानौ ने सवाल उठाया कि हमारी पुश्तैनी जमीन और घर उजाड़कर क्या विकास होगा? क्या यही न्याय है? किसानों ने यह भी कहा कि पहले इस योजना में कुंभराज-1 और कुंभराज 2 नाम से दो छोटे-छोटे स्टॉप बांध बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में राज्य शासन ने संशोधन कर इसे विशाल बांध का रूप दे दिया। किसानों के अनुसार, अगर सरकार वास्तव में विकास चाहती है तो छोटे-छोटे बांध भी बना सकती है, जिससे जलसंचय होगा और सिंचाई का फायदा भी मिलेगा, पर गांव उजड़ेंगे नहीं। (MP News)