लंबित सीमांकन प्रकरणों में मैहर कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की लगाई क्लास

मैहर। कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में लंबित राजस्व मामलों को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की। कहा, यहां देखने में आ रहा है कि शामिल खाते के सीमांकन के प्रकरणों में यह कहते हुए सीमांकन से इंकार कर दिया जाता है कि इसका बटांकन नहीं है। जबकि बटांकन की जिम्मेदारी भी राजस्व विभाग की है। लिहाजा अब कोई भी अधिकारी इस तरह के मामले में सीमांकन से इंकार नहीं करेगा। इसी तरह सीएम हेल्पलाइन में ऐसे सीमांकन के प्रकरण इस बहाने से क्लोज नहीं किए जाएंगे। बैठक में अपर कलेक्टर संजना जैन, एसडीएम दिव्या पटेल, डॉ आरती सिंह, एसपी मिश्रा सहित तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।