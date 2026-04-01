एमपी में रात करीब 12 बजे बदहवास घर लौटी 8वीं की छात्रा, दो युवकों ने किया गैंगरेप

पुलिस ने बताया कि अपहरण व गैंगरेप में दो आरोपी शामिल थे। आरोपी दीपक बसोर उर्फ गोलू 38 वर्ष व आरोपी सनी बसोर दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और बयान दर्ज करने के बाद आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। दीपक बसोर कटनी जिले का निगरानीशुदा बदमाश बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ने लगा था। पीडि़ता पक्ष के लोग आक्रोशित हो रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ कर किसी तरह परिजनों का गुस्सा शांत कराया। सीएसपी महेंद्र सिंह, ने बताया कि छात्रा जब स्कूल से लौट रही थी तभी आरोपियों ने उसे अगवा कर घटना को अंजाम दिया। वारदात में दो आरोपी शामिल थे जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।