सतना में भाजपा नेता के बेटे को घर में घुसकर चाकू मारे, रातभर तड़पता रहा, हालत गंभीर

Satna BJP Leader Son Attack: मध्यप्रदेश के सतना में एक भाजपा नेता के बेटे पर घर में घुसकर जानलेवा हमला हुआ है। घटना के वक्त युवक घर में अकेला था और गर्मी के कारण दरवाजे खोलकर रात में सो रहा था। रात में अज्ञात बदमाश घर में घुसे और चाकू से हमला कर फरार हो गए। रातभर युवक घर में ही खून से लथपथ हालत में घायल पड़ा रहा, सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों ने उसे घायल हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया।