जिस तालाब में एक साल पहले भाई डूबा, बरसी पर उसी तालाब में डूबीं दो चचेरी बहनें

शनिवार को चौधरी परिवार के घर पर बरसी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान महिलाएं और बच्चियां तालाब पर दाल धोने और नहाने के लिए गई थीं। नहाते समय एक बच्ची का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने के प्रयास में तीन अन्य भी तालाब में कूद गईं और डूबने लगीं। बच्चियों को तालाब में डूबता देख लोगों ने तुरंत बच्चियों को बचाने का काम शुरू किया और चारों बच्चियों को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और दो बच्चियों की मौत हो चुकी थी। हादसे में पूनम चौधरी 10 वर्ष पिता मुकेश और आंचल चौधरी 20 वर्ष पिता रामसजीवन की मौत हो गई। दोनों चचेरी बहनें थीं। वहीं, शालू चौधरी 21 वर्ष और अभिषेक चौधरी 11 वर्ष को सुरक्षित निकालकर सिविल अस्पताल मैहर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।