18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

जिस तालाब में एक साल पहले भाई डूबा, बरसी पर उसी तालाब में डूबीं दो चचेरी बहनें

MP News: घर में बरसी का कार्यक्रम था, इसी दौरान महिलाएं और बच्चे तालाब पर दाल धोने और नहाने के लिए गई थीं तभी हादसा हुआ।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Shailendra Sharma

Apr 18, 2026

satna

pond drowning sisters death brother death anniversary

MP News: मध्यप्रदेश के मैहर जिले से शनिवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां कोतवाली इलाके में स्थित पटेहरा तालाब में शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। जिस तालाब में डूबने से एक भाई की एक साल पहले मौत हुई थी उसी तालाब में भाई की बरसी के दिन ही दो चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। जबकि दो अन्य बहनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक ही परिवार में एक साल के भीतर तीसरी मौत से घर में मातम पसरा हुआ है।

तालाब में डूबने से चचेरी बहनों की मौत

शनिवार को चौधरी परिवार के घर पर बरसी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान महिलाएं और बच्चियां तालाब पर दाल धोने और नहाने के लिए गई थीं। नहाते समय एक बच्ची का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने के प्रयास में तीन अन्य भी तालाब में कूद गईं और डूबने लगीं। बच्चियों को तालाब में डूबता देख लोगों ने तुरंत बच्चियों को बचाने का काम शुरू किया और चारों बच्चियों को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और दो बच्चियों की मौत हो चुकी थी। हादसे में पूनम चौधरी 10 वर्ष पिता मुकेश और आंचल चौधरी 20 वर्ष पिता रामसजीवन की मौत हो गई। दोनों चचेरी बहनें थीं। वहीं, शालू चौधरी 21 वर्ष और अभिषेक चौधरी 11 वर्ष को सुरक्षित निकालकर सिविल अस्पताल मैहर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

पहले भी इसी तालाब में डूबा था भाई

पुलिस के अनुसार, मृतिका आंचल चौधरी के भाई की भी एक वर्ष पूर्व इसी पटेहरा तालाब में डूबने से मौत हुई थी। शनिवार को उसी भाई की बरसी थी और कार्यक्रम घर में चल रहा था। भाई की बरसी के ही दिन दो चचेरी बहनों की तालाब में डूबने से मौत होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान और कोतवाली थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने मृत बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आरबीसी 6-4 के तहत मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।

ये भी पढ़ें

एमपी में रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा तो सीएमएचओ मैडम को आया चक्कर, 180 पहुंचा बीपी
राजगढ़
rajgarh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 08:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / जिस तालाब में एक साल पहले भाई डूबा, बरसी पर उसी तालाब में डूबीं दो चचेरी बहनें

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यहां कलेक्टर से ज्यादा खनिज अधिकारी की तनख्वाह

satna collectorate
सतना

मैंने डायरी में हर अधिकारी का एक पन्ना खोल लिया हैः बिदिशा

सतना

मैं बोलूंगी कम, कार्यवाही ज्यादा करूंगी: विदिशा

bidisha
सतना

वृंदावन के बाद चित्रकूट में बड़ा हादसा, मंदाकिनी नदी में पलटी श्रद्धालुओं से भरी नाव, मची चीख-पुकार

Chitrakoot Accident
सतना

मां शारदा लोक होगा नवागत मैहर कलेक्टर बिदिशा के लिए चुनौती

bidisha
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.