एमपी में ASI को बीवी ने चप्पलों से पीटा, दूसरी महिला के साथ पकड़ाया; VIDEO

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिला अस्पताल परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब एक महिला ने एएसआई पति को दूसरी महिला के साथ देख लिया। फिर क्या... महिला ने उसे देखते ही पीटना शुरु कर दिया।



दरअसल, एएसआई पुलिस लाइन में पदस्थ है। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसका पति पिछले छह महीने से न तो घर आ रहा है, न ही परिवार का खर्च उठा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार, एएसआई रामायण एक महिला, उसकी एक रिश्तेदार और एक छोटे बच्चे के साथ जिला अस्पताल परिसर में कार में मौजूद थे। इसी दौरान उनकी पत्नी अनीता वहां पहुंच गईं। पति को दूसरी महिला के साथ देख पत्नी भड़क उठीं और जोर-जोर से आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी के अंदर ही पति पर हाथ उठा दिया। इस दौरान चौकी में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे और बीच-बचाव का कोई प्रयास नहीं किया।