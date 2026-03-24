असिस्टेंट प्रोफेसर ने बस में महिला से की अश्लील हरकत, पीड़िता ने बनाया वीडियो

असिस्टेंट प्रोफेसर आलोक कुमार सिन्हा जब महिला के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे तब वो इस बात से अंजान थे कि महिला उनकी हरकतों को बेनकाब करने के लिए मोबाइल से वीडियो बना रही है। महिला ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल से बनाकर पुलिस को सबूत के तौर पर सौंपा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर डॉ. आलोक कुमार सिन्हा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते पुलिस ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।