300 बार जेल जाने वाले ‘बाबू’ को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, बड़ी संख्या में जुटी भीड़

पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जनता के बीच गहरी पैठ रखने वाले नेता थे और हमेशा आम आदमी की तरह जीवन जीते रहे। संत व महात्माओं की भांति दाढ़ी रखने के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ‘बाबाजी’ कहकर संबोधित करते थे, जबकि आम लोग उन्हें ‘बाबूजी’ कहकर बुलाते थे। वह विधायक रहते कार व चार पहिया वाहन की जगह बाइक से चलते थे। रिक्शा वाले, मजदूर, ठेली वाले, हाथ ठेला, मंडी के पल्लेदारों व जनता से सीधे जुड़ाव ने उन्हें 15 साल तक अजेय बनाए रखा।