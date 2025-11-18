एमपी में ‘देवर-भाभी’ ने एक साथ की खुदकुशी, प्रेम-प्रसंग की चर्चा

जांच में सामने आया कि नेहा द्विवेदी वर्ष 2023 में अपने ससुर चंद्रभान द्विवेदी की हत्या के आरोप में जेल जा चुकी है। उस पर कुल्हाड़ी से ससुर को मौत के घाट उतारने का आरोप था। पुलिस ने वारदात के दो दिन बाद जब नेहा को गिरतार कर खुलासा किया तो सब दंग रह गए थे। बाद में जमानत पर बाहर आने के बाद वह कोठी में किराए के कमरे में रहने लगी थी और एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। उसका पति और ससुराल पक्ष अलग रह रहा था। नेहा अपने करीब पांच वर्षीय बेटे के साथ रहती थी। घटना से करीब एक माह पहले नेहा ने रोहित मिश्रा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कोठी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। ये भी पता चला है कि नेहा और रोहित तीन साल से संपर्क में थे। नेहा के किराए के कमरे से कुछ ही दूरी पर रोहित का भी मकान है। दोनो के बीच प्रेम प्रसंग की भी चर्चाएं हैं।