एमपी में ‘देवर-भाभी’ ने एक साथ की खुदकुशी, प्रेम-प्रसंग की चर्चा

mp news: ससुर की हत्या के आरोप में जेल में थी महिला, कुछ दिन पहले जमानत पर छूटकर आई थी...।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Shailendra Sharma

Nov 18, 2025

satna

dewar bhabhi committed suicide rumours of affair

mp news: मध्यप्रदेश के सतना जिले के कोठी कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक मकान के टीन शेड पर युवक और महिला के शव एक साथ फंदे पर लटके मिले। सूचना पर मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने तत्काल पहुंचकर कमरे को घेराबंदी में ले लिया और फॉरेंसिक टीम से घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण कराया। बताया जा रहा है कि युवक और महिला रिश्ते में देवर भाभी लगते थे।

रिश्ते में देवर-भाभी थे दोनों

मृतकों की पहचान रोहित मिश्रा (30) निवासी वार्ड नंबर 6 कोठी और नेहा द्विवेदी (28), निवासी सेमरी रीवा के रूप में हुई है। नेहा पर अपने ससुर की हत्या का आरोप था। दोनों के शव एक ही साड़ी के फंदे से टीन शेड में लगे बांस के सहारे लटकते मिले। डीएसपी आशुतोष त्यागी ने बताया कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दोनों के शव उतार लिए गए थे। पूछताछ में मृतका की ननद ने बताया कि मृत युवक रिश्ते से उसका देवर लगता है। लोगों को लगा कि दोनों जिंदा होंगे तो चाकू से फंदे काटकर उतार लिया। फॉरेंसिक टीम ने कमरे के हर हिस्से की सघन जांच की और सैंपल जुटाए।

ससुर की हत्या की आरोपी, जमानत पर थी

जांच में सामने आया कि नेहा द्विवेदी वर्ष 2023 में अपने ससुर चंद्रभान द्विवेदी की हत्या के आरोप में जेल जा चुकी है। उस पर कुल्हाड़ी से ससुर को मौत के घाट उतारने का आरोप था। पुलिस ने वारदात के दो दिन बाद जब नेहा को गिरतार कर खुलासा किया तो सब दंग रह गए थे। बाद में जमानत पर बाहर आने के बाद वह कोठी में किराए के कमरे में रहने लगी थी और एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। उसका पति और ससुराल पक्ष अलग रह रहा था। नेहा अपने करीब पांच वर्षीय बेटे के साथ रहती थी। घटना से करीब एक माह पहले नेहा ने रोहित मिश्रा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कोठी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। ये भी पता चला है कि नेहा और रोहित तीन साल से संपर्क में थे। नेहा के किराए के कमरे से कुछ ही दूरी पर रोहित का भी मकान है। दोनो के बीच प्रेम प्रसंग की भी चर्चाएं हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Nov 2025 04:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / एमपी में ‘देवर-भाभी’ ने एक साथ की खुदकुशी, प्रेम-प्रसंग की चर्चा

