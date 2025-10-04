Patrika LogoSwitch to English

एमपी में बेखौफ बदमाश, दिनदहाड़े डीजे संचालक को मारी गोली

mp news: सीने में गोली लगने से डीजे संचालक की हालत गंभीर, शहर के लखन चौराहा पर दोपहर में वारदात....।

2 min read

सतना

image

Shailendra Sharma

Oct 04, 2025

satna news

DJ operator shot in broad daylight condition critical

mp news: मध्यप्रदेश के सतना में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं और दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला शहर के लखन चौराहे का है जहां शनिवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने एक डीजे संचालक को गोली मार दी और फरार हो गए। गोली डीजे संचालक के सीने में लगी है और उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। विवाद की वजह दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे संचालक के द्वारा डीजे न बजाना बताया जा रहा है।

बाइक से आए थे बदमाश

प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया है कि दोपहर करीब 1 बजे काले रंग की बाइक पर सवार तीन युवक लखन चौराहा पहुंचे। उन्होंने पहुंचते ही अंकुर गुप्ता पर निशाना साधते हुए फायरिंग कर दी। एक गोली अंकुर के सीने में जा लगी, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक से भाग निकले। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायल को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान नशे में धुत बजरहा टोला के कुछ युवकों ने अंकुर पर डीजे बजाने का दबाव बनाया था। अंकुर ने प्रशासनिक अनुमति न होने का हवाला देते हुए मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था।

हमलावरों की तलाश जारी

घटना की जानकारी मिलते ही कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी व अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सिटी कोतवाली क्षेत्र के बजरहा टोला के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें आरोपी भागते और गोली चलाते नजर आ रहे हैं।

उमरिया

