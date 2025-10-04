एमपी में बेखौफ बदमाश, दिनदहाड़े डीजे संचालक को मारी गोली

प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया है कि दोपहर करीब 1 बजे काले रंग की बाइक पर सवार तीन युवक लखन चौराहा पहुंचे। उन्होंने पहुंचते ही अंकुर गुप्ता पर निशाना साधते हुए फायरिंग कर दी। एक गोली अंकुर के सीने में जा लगी, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक से भाग निकले। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायल को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान नशे में धुत बजरहा टोला के कुछ युवकों ने अंकुर पर डीजे बजाने का दबाव बनाया था। अंकुर ने प्रशासनिक अनुमति न होने का हवाला देते हुए मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था।