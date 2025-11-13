पिता ने जो कार गिफ्ट की वही डॉक्टर बेटे के लिए बन गई जानलेवा

जानकारी के मुताबिक उचेहरा अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर शशांक सेठिया रोजाना की तरह घर से अस्पताल जाने के लिए निकले थे। रास्ते में बरूआ पुल पर उनकी कार अनियंत्रित हो गई और कार पुल से नदी में जा गिरी। कार को नदी में गिरता देख मौके पर मौजूद काशी दीन मल्लाह, हेड कॉन्स्टेबल रामकरण प्रजापति, संतोष वर्मा, एएसआई एसएन उपाध्याय और कुछ स्थानीय युवक बरुआ नदी में कूदे और तुरंत कार को किनारे पर लाकर डॉक्टर शशांक को कार से बाहर निकाला। बेहोशी की हालत में शशांक को उचेहरा अस्पताल ले जाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में सतना रेफर किया गया। लेकिन सतना पहुंचने से पहले ही शशांक की सांसें थम गईं।