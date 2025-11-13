Patrika LogoSwitch to English

सतना

पिता ने जो कार गिफ्ट की वही डॉक्टर बेटे के लिए बन गई जानलेवा

mp news: बरूआ नदी में पुल से नीचे गिरी कार, कार सवार डॉक्टर को लोगों ने बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत...।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Shailendra Sharma

Nov 13, 2025

satna

Doctor Car Fallen From River Bridge Died

mp news: मध्यप्रदेश के सतना जिले में गुरूवार को एक दर्दनाक हादसे में डॉक्टर की मौत हो गई। घटना बरूआ तिराहे के पास की है जहां सुबह करीब 11 बजे एक कार बरूआ नदी के पुल से सीधे नीचे जा गिरी। हादसे के बाद तुरंत स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और कार में सवार युवक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। युवक को गंभीर हालत में सतना रेफर किया गया था लेकिन सतना पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान डॉक्टर शशांक सेठिया के तौर पर हुई है जो कि उचेहरा अस्पताल में पदस्थ थे।

ड्यूटी पर जाते वक्त हादसा

जानकारी के मुताबिक उचेहरा अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर शशांक सेठिया रोजाना की तरह घर से अस्पताल जाने के लिए निकले थे। रास्ते में बरूआ पुल पर उनकी कार अनियंत्रित हो गई और कार पुल से नदी में जा गिरी। कार को नदी में गिरता देख मौके पर मौजूद काशी दीन मल्लाह, हेड कॉन्स्टेबल रामकरण प्रजापति, संतोष वर्मा, एएसआई एसएन उपाध्याय और कुछ स्थानीय युवक बरुआ नदी में कूदे और तुरंत कार को किनारे पर लाकर डॉक्टर शशांक को कार से बाहर निकाला। बेहोशी की हालत में शशांक को उचेहरा अस्पताल ले जाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में सतना रेफर किया गया। लेकिन सतना पहुंचने से पहले ही शशांक की सांसें थम गईं।

पिता ने गिफ्ट की थी कार

डॉक्टर शशांक की मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस कार में शशांक सवार थे वो दिवाली से पहले पिता ने उन्हें गिफ्ट की थी। शशांक के पिता अरुण गुप्ता रिटायर्ड शिक्षक हैं। शशांक तीन भाईयों में सबसे छोटे थे और उनकी शादी नहीं हुई थी। करीब एक साल पहले ही शशांक की पदस्थापना उचेहरा सरकारी अस्पताल में हुई थी। पुलिस हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है।



Published on:

13 Nov 2025 05:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / पिता ने जो कार गिफ्ट की वही डॉक्टर बेटे के लिए बन गई जानलेवा

