जिम से लौटकर खाया हाफ फ्राय अंडा और फिर कुछ देर में ही थम गई सांसें..

After Gym Youth Ate half fry Egg Feels Uneasy Reached Hospital Declared Death
MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में हार्ट अटैक का एक और डरा देने वाला मामला सामने आया है। यहां 32 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। युवक जिम से लौटकर आया था और उसने हाफ फ्राय अंडा खाया था जिसके बाद उसे एसिडिटी और घबराहट महसूस हुई। तुरंत भाई उसे बाइक से अस्पताल ले जा रहा था लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में युवक की सांसें थम गईं। जब भाई युवक को अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की।
शहर के बाणगंगा थाना इलाके के सुखालिया गांव में रहने वाला 32 साल का संदीप सोनगिरा मंगलवार रात को रोजाना की तरह जिम गया था। वो रात करीब 9 बजे जिम से लौटा और अपनी अंडे की दुकान पर चला गया। दुकान पर उसने हाफ फ्राय अंडा खाया। अंडा खाने के कुछ देर बाद ही जब वो घर लौटा तो उसे एसिडिटी और घबराहट होने लगी। संदीप ने तुरंत अपने भाई को बेचैनी और घबराहट होने के बारे में बताया। छोटा भाई प्रदीप तुरंत संदीप को बाइक से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकल गया।
छोटा भाई प्रदीप बड़े भाई संदीप को अस्पताल ले जा रहा था लेकिन रास्ते में ही संदीप बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रदीप ने किसी तरह भाई को उठाया और भंडारी अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने जांच के बाद हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की। बताया गया है कि संदीप खातीपुर इलाके में पान और अंडे की दुकान चलाता था। वो फिटनेस को लेकर काफी सजग था और रोजाना जिम जाता था। संदीप के परिवार में माता पिता, छोटा भाई, पत्नी और दो बच्चे हैं।
