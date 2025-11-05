जिम से लौटकर खाया हाफ फ्राय अंडा और फिर कुछ देर में ही थम गई सांसें..

छोटा भाई प्रदीप बड़े भाई संदीप को अस्पताल ले जा रहा था लेकिन रास्ते में ही संदीप बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रदीप ने किसी तरह भाई को उठाया और भंडारी अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने जांच के बाद हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की। बताया गया है कि संदीप खातीपुर इलाके में पान और अंडे की दुकान चलाता था। वो फिटनेस को लेकर काफी सजग था और रोजाना जिम जाता था। संदीप के परिवार में माता पिता, छोटा भाई, पत्नी और दो बच्चे हैं।