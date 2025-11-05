Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

जिम से लौटकर खाया हाफ फ्राय अंडा और फिर कुछ देर में ही थम गई सांसें..

MP News: जिम से लौटकर आने के बाद युवक ने हाफ फ्राय अंडा खाया था जिसके बाद से घबराहट होने लगी...।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Nov 05, 2025

indore

After Gym Youth Ate half fry Egg Feels Uneasy Reached Hospital Declared Death

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में हार्ट अटैक का एक और डरा देने वाला मामला सामने आया है। यहां 32 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। युवक जिम से लौटकर आया था और उसने हाफ फ्राय अंडा खाया था जिसके बाद उसे एसिडिटी और घबराहट महसूस हुई। तुरंत भाई उसे बाइक से अस्पताल ले जा रहा था लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में युवक की सांसें थम गईं। जब भाई युवक को अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की।

जिम से लौटकर आने के बाद आया अटैक

शहर के बाणगंगा थाना इलाके के सुखालिया गांव में रहने वाला 32 साल का संदीप सोनगिरा मंगलवार रात को रोजाना की तरह जिम गया था। वो रात करीब 9 बजे जिम से लौटा और अपनी अंडे की दुकान पर चला गया। दुकान पर उसने हाफ फ्राय अंडा खाया। अंडा खाने के कुछ देर बाद ही जब वो घर लौटा तो उसे एसिडिटी और घबराहट होने लगी। संदीप ने तुरंत अपने भाई को बेचैनी और घबराहट होने के बारे में बताया। छोटा भाई प्रदीप तुरंत संदीप को बाइक से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकल गया।

अस्पताल पहुंचने से पहले थमी सांसें

छोटा भाई प्रदीप बड़े भाई संदीप को अस्पताल ले जा रहा था लेकिन रास्ते में ही संदीप बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रदीप ने किसी तरह भाई को उठाया और भंडारी अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने जांच के बाद हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की। बताया गया है कि संदीप खातीपुर इलाके में पान और अंडे की दुकान चलाता था। वो फिटनेस को लेकर काफी सजग था और रोजाना जिम जाता था। संदीप के परिवार में माता पिता, छोटा भाई, पत्नी और दो बच्चे हैं।

