Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

मजदूर की बेटी को फिल्मों वाली बीमारी, धूप में तिलमिला जाती है 6 साल की रामा

MP News: मिड नाइट सन, एवरीथिंग, एवरीथिंग, धूप की चोंच, एक डॉक्टर की मौत और छोरी 2, ये ऐसी फिल्में हैं जिनमें सूरज की रोशनी के प्रति संवेदनशीलता की गंभीर बीमारी दिखाई गई है। एमपी में मजदूर परिवार की बेटी भी दुर्लभ और गंभीर बीमारी से पीड़ित, इलाज के लिए तड़पती मां का दर्द...

सतना

Sanjana Kumar

Sep 03, 2025

MP News
MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले में 6 साल की मासूम के लिए जानलेवा है सूरज की रोशनी(फोटो: पत्रिका)

MP News: खिलौनों से खेलने की उम्र में सकरिया गांव की 6 साल की रामा जिदंगी की जंग लड़ रही है। आंखें पूरी तरह बंद नहीं हो पातीं। आंखों में दर्द है। चेहरा झुलसा है। बोल भी नहीं पाती। कुपोषण ने शरीर को हड्डियों का ढांचा बना दिया। डॉक्टर कहते हैं, यह जन्मजात दुर्लभ बीमारी एक्सपोजर केराटाइटिस डर्मेटाइटिस है।

सूरज की रोशनी हो जाती है जानलेवा(Symptoms)

मामलासतना जिले का है इसमें सूरज की किरण भी जानलेवा बन जाती है। मां राधा केवट बताती हैं, धूप पड़ते ही रामा का चेहरा झुलस जाता है। आंखों में जलन होती है। एक टक दीवार की ओर देखते राधा कहती हैं, 6 साल की है। बोल नहीं पाती। जब रोती है..(कहते हुए गला रुंध गया) संभालते हुए कहती हैं, तब समझते हैं कि भूख लगी होगी। क्या करें, पति दिहाड़ी मजदूर हैं। घर मुश्किल से चलता है। इलाज कहां से कराएं।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस स्कूल में 10 दिन की छुट्टी, सामने आई बड़ी वजह
इटारसी
school holidays

एक्सपर्ट ने बताया एक्सपोजर केराटाइटिस के कारण (cause and cure)

अंधत्व निवारण कार्यक्रम के डीपीएम डॉ. पुष्पराज सिंह का कहना है, एक्सपोजर केराटाइटिस कई कारणों से हो सकता है। कुपोषण भी अहम कारक है। विशेष रूप से विटामिन-ए की कमी शरीर को कई बीमारियों के प्रति संवेदनशील बना देती है। बच्ची के पास कल ही टीम पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें

गले में बाघ के नाखून पहनने पर उठा सवाल, तो कथावाचक ने क्यों लिया ‘श्रीराम’ का नाम?
दमोह
Katavachak Vipin Bihari on Tigers Nail Wear in Neck

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 10:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / मजदूर की बेटी को फिल्मों वाली बीमारी, धूप में तिलमिला जाती है 6 साल की रामा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट