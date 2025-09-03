मजदूर की बेटी को फिल्मों वाली बीमारी, धूप में तिलमिला जाती है 6 साल की रामा

मामलासतना जिले का है इसमें सूरज की किरण भी जानलेवा बन जाती है। मां राधा केवट बताती हैं, धूप पड़ते ही रामा का चेहरा झुलस जाता है। आंखों में जलन होती है। एक टक दीवार की ओर देखते राधा कहती हैं, 6 साल की है। बोल नहीं पाती। जब रोती है..(कहते हुए गला रुंध गया) संभालते हुए कहती हैं, तब समझते हैं कि भूख लगी होगी। क्या करें, पति दिहाड़ी मजदूर हैं। घर मुश्किल से चलता है। इलाज कहां से कराएं।