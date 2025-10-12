भाजपा के पूर्व विधायक का निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने लिखा कि वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सतना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री शंकरलाल तिवारी जी के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद है। उनका अवसान भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। सतना के विकास और संगठन के विस्तार में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं गहरी शोक संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोक संतप्त परिवार को इस कठिन असीम दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।