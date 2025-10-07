Patrika LogoSwitch to English

सतना

एमपी में बीड़ी रैपर पर देवी देवताओं के चित्र, कारखाना सील..

mp news: मो. हासिम के नाम से चलाया जा रहा था बीड़ी कारखाना, बीडी-माचिस के रैपर छपे थे हिंदू देवी-देवताओं के चित्र...।

less than 1 minute read

सतना

image

Shailendra Sharma

Oct 07, 2025

SATNA

SATNA

mp news: मध्यप्रदेश में एक बार फिर धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामला मामला सतना जिले का है जहां बिरसिंहपुर में बीड़ी-माचिस के रैपर पर हिंदू देवी-देवताओं के चित्र छापे जा रहे थे। जैसे ही ये मामला सामने तो तुरंत पुलिस एक्शन में आई और कारखाने पर छापा मारते हुए कारखाने को सील कर दिया। कारखाने को सील करने के साथ ही प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की गई है।

बीड़ी कारखाना सील

सतना जिले के बिरसिंहपुर नगर के वार्ड 5 में संचालित एक बीड़ी कारखाने पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में कार्रवाई की गई। मो. हासिम नाम से चल रहे कारखाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें बीड़ी और माचिस के रैपर पर हिन्दू देवी-देवताओं के चित्र छपे थे। वीडियो संज्ञान में आते ही सभापुर थाना प्रभारी शंखधर द्विवेदी और तहसीलदार शैलेन्द्र शर्मा ने संयुक्त रूप से कारखाने पर छापा मारा और कारखाने को सील कर दिया।

तंबाकू उत्पादों पर धार्मिक चित्रों का उपयोग

जांच में पुष्टि हुई कि तंबाकू उत्पादों पर धार्मिक चित्रों का उपयोग किया गया है। इसे धार्मिक प्रतीकों का अपमान मानते हुए टीम ने कार्रवाई करते हुए कारखाना सील कर दिया। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ बीड़ी-माचिस के पैकेट पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र छापे जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और लोगों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है।

07 Oct 2025 04:53 pm

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

