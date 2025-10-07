एमपी में बीड़ी रैपर पर देवी देवताओं के चित्र, कारखाना सील..

mp news: मध्यप्रदेश में एक बार फिर धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामला मामला सतना जिले का है जहां बिरसिंहपुर में बीड़ी-माचिस के रैपर पर हिंदू देवी-देवताओं के चित्र छापे जा रहे थे। जैसे ही ये मामला सामने तो तुरंत पुलिस एक्शन में आई और कारखाने पर छापा मारते हुए कारखाने को सील कर दिया। कारखाने को सील करने के साथ ही प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की गई है।