एमपी में प्रधान आरक्षक और नगर सैनिक 4500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाए…

MP News: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर को लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ती है। ताजा मामला मैहर जिले से सामने आया है। यहां पर प्रधान आरक्षक और नगर सैनिक 4500 रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए हैं।
आवेदक आनंद कुमार कुशवाहा निवासी ग्राम देवरा पोस्ट मंगरौरा ने बताया कि देहात थाने में दर्ज प्रकरण में धाराएं न बढ़ाने की एवज में आरोपी प्रधान आरक्षक श्यामलाल चौधरी और नगर सैनिक बृजेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त के द्वारा सत्यापन कराया गया तो प्रधान आरक्षक और नगर सैनिक पहले ही 5500 रुपए की रिश्वत ले चुके थे।
मंगलवार को लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए नगर सैनिक को 4500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।