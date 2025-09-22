सीवर लाइन की सफाई के दौरान बड़ा हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से दो कर्मचारी बेहोश

MP News: मध्यप्रदेश के सतना में सोमवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। सीवर लाइन की सफाई कर रहे कर्मचारी जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए हैं। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर एसडीएम सिटी राहुल सिलड़िया मौके पर पहुंचे और अपने वाहन से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया।



पूरा मामला किस्तकुला स्कूल के पास महादेवा का बताया जा रहा है। आदर्श शुक्ला और किशन वर्मा नाम के कर्मचारी चेंबर में सीवर लाइन की सफाई करने के लिए उतरे थे। तभी जहरीली गैस के कारण दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। जिसके बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें बाहर निकाला।