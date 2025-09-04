भाजपा सांसद बोले- मुझे किसानों की लाइन देख कष्ट हो रहा: जीतू पटवारी ने चुटकी लेते हुए कहा- ‘निकम्मापन’ कब तक चलेगा?

भाजपा सांसद गणेश सिंह ने पत्र लिखते हुए कहा कि संबंधित जिले एवं प्रदेश के विभागों के अधिकारी इसे गंभीरता से लें, किसानों की लंबी लाइन देख कर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, खाद के वितरण में पारदर्शिता की भी कमी है, निजी क्षेत्रों में ऊंचे दाम पर किसान खाद खरीदने के लिए मजबूर हैं, डबल लॉक में उन्हीं किसानों को खाद मिल रही है, जो सोसायटी के सदस्य हैं वो भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में छोटे किसान जिनका जोत का रकबा कम है वे भटक रहे हैं, किसानों को परेशानी से बचाने के लिए जिला प्रशासन को हमारा और हमारे पार्टी का पूरा सहयोग जैसा चाहे वैसा लें और व्यवस्था में तत्काल सुधार करें।'