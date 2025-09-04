Patrika LogoSwitch to English

भाजपा सांसद बोले- मुझे किसानों की लाइन देख कष्ट हो रहा: जीतू पटवारी ने चुटकी लेते हुए कहा- ‘निकम्मापन’ कब तक चलेगा?

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले में खाद के संकट को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गए।

सतना

Himanshu Singh

Sep 04, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले में खाद के संकट को लेकर भाजपा सांसद ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बुधवार को एक पत्र जारी करते हुए कहा कि किसानों की लंबी लाइन देखकर मुझे कष्ट हो रहा है। इस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि एक भाजपा सांसद चिट्ठी लिखकर कहता है। ये सरकार निक्कमी है।

सांसद गणेश सिंह ने लिखा पत्र

भाजपा सांसद गणेश सिंह ने पत्र लिखते हुए कहा कि संबंधित जिले एवं प्रदेश के विभागों के अधिकारी इसे गंभीरता से लें, किसानों की लंबी लाइन देख कर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, खाद के वितरण में पारदर्शिता की भी कमी है, निजी क्षेत्रों में ऊंचे दाम पर किसान खाद खरीदने के लिए मजबूर हैं, डबल लॉक में उन्हीं किसानों को खाद मिल रही है, जो सोसायटी के सदस्य हैं वो भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में छोटे किसान जिनका जोत का रकबा कम है वे भटक रहे हैं, किसानों को परेशानी से बचाने के लिए जिला प्रशासन को हमारा और हमारे पार्टी का पूरा सहयोग जैसा चाहे वैसा लें और व्यवस्था में तत्काल सुधार करें।'

जीतू पटवारी ने ली चुटकी

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम तो कहते ही थे, ये सरकार निकम्मी है। एक बीजेपी विधायक कलेक्टर की,कॉलर पकड़ कर कहता है, यह सरकार निकम्मी है। एक भाजपा सांसद, चिट्ठी लिखकर कहता है,यह सरकार निकम्मी है। किसान लाइन में लगकर कहते हैं, यह सरकार निकम्मी है। शिवराज सिंह चौहान आंखें खोलो। डॉ मोहन यादव कुछ तो बोलो। यह "निकम्मापन" कब तक चलेगा? किसान को खाद कब मिलेगा?

'ओछी राजनीति न करें जीतू पटवारी'

भाजपा सांसद गणेश सिंह ने जीतू पटवारी को जवाब देते हुए कहा कि किसानों के खाद की कमी को लेकर आ रहे फ़ोन को देखते हुए मैंने जिला प्रशासन को खाद्य वितरण की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अपनी तथा पार्टी की हर तरह की मदद की पेशकश प्रेस बयान के माध्यम से की थी, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मनगढ़ंत राजनीतिक षड्यंत्र से भरा एक पोस्ट लिखा है।

कांग्रेस को जलन हो रही है- गणेश सिंह

आगे गणेश सिंह ने कहा कि मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ तथा ऐसी ओछी राजनीति न करने की सलाह देता हूँ। साथ ही उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार किसानों सहित प्रदेश के सभी वर्गों के विकास और तरक्की के लिए ऐतिहासिक काम कर रही है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस को जलन हो रही है।

Published on:

04 Sept 2025 01:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / भाजपा सांसद बोले- मुझे किसानों की लाइन देख कष्ट हो रहा: जीतू पटवारी ने चुटकी लेते हुए कहा- ‘निकम्मापन’ कब तक चलेगा?

