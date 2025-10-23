Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

एमपी पुलिस का अजब-गजब कारनामा: सीएम हेल्पलाइन में कर दीं फर्जी शिकायतें, एसपी ने किया लाइन अटैच

MP News: मध्यप्रदेश के मैहर जिले में पुलिसकर्मियों का अजब-गजब कारनामा सामने आया है।

less than 1 minute read

सतना

image

Himanshu Singh

Oct 23, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के मैहर जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां अमरपाटन थाने में पदस्थ दो पुलिसकर्मियों ने सीएम हेल्पलाइन में ग्रेडिंग सुधारने के लिए फर्जी शिकायतें दर्ज करने का आरोप लगा था। जिसके बाद एसपी ने एक्शन में आते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया।

दरअसल, प्रधान आरक्षक रवि सिंह और आरक्षक संतोष राय पर कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग सुधारने के लिए झूठी शिकायतें करने के आरोप में की गई है।

बीते दिनों सीएम मोहन यादव ने फर्जी शिकायतकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। फर्जी शिकायतों के कारण अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों का काम प्रभावित हो रहा था।

दुकानदारों के फोन का इस्तेमाल करके शिकायतें दर्ज कीं

इन दोनों पुलिसकर्मियों के द्वारा पांच पटाखा दुकानदारों के मोबाइल का इस्तेमाल करके शिकायतें दर्ज की गई। साथ ही प्रधान आरक्षक रवि सिंह और आरक्षक संतोष राय ने भी सही शिकायतों में अपना दूसरा नंबर दर्ज कराया। ताकि ओटीपी प्राप्त कर शिकायतों को बंद करा सके और अमरपाटन थाना सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को बंद कराने शीर्ष आ सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 03:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / एमपी पुलिस का अजब-गजब कारनामा: सीएम हेल्पलाइन में कर दीं फर्जी शिकायतें, एसपी ने किया लाइन अटैच

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कुपोषण ने फिर छीन ली मासूम की जिंदगी, दस्तक अभियान में लापरवाही… नोटिस जारी

MP News
सतना

एमपी में पति को डूबता देख पत्नी ने भी लगाई पानी में छलांग, दोनों की जान बची..

CHITRAKOOT
सतना

एमपी में एक सिगरेट की चिंगारी ने मचाई दी तबाही, हवा में उछले जलते हुए पटाखे

mp news
सतना

ट्रेन में जूठे डिस्पोजेबल धोकर फिर परोसा जा रहा खाना, वीडियो के बाद एक्शन में रेलवे

सतना

चित्रकूट दीपावली मेला प्रारंभ: आध्यात्मिक उमंग और रंगीन रोशनी की चकाचौंध में डूबी धर्म नगरी

chitrakoot
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.