एमपी पुलिस का अजब-गजब कारनामा: सीएम हेल्पलाइन में कर दीं फर्जी शिकायतें, एसपी ने किया लाइन अटैच

MP News: मध्यप्रदेश के मैहर जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां अमरपाटन थाने में पदस्थ दो पुलिसकर्मियों ने सीएम हेल्पलाइन में ग्रेडिंग सुधारने के लिए फर्जी शिकायतें दर्ज करने का आरोप लगा था। जिसके बाद एसपी ने एक्शन में आते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया।
दरअसल, प्रधान आरक्षक रवि सिंह और आरक्षक संतोष राय पर कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग सुधारने के लिए झूठी शिकायतें करने के आरोप में की गई है।
बीते दिनों सीएम मोहन यादव ने फर्जी शिकायतकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। फर्जी शिकायतों के कारण अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों का काम प्रभावित हो रहा था।
इन दोनों पुलिसकर्मियों के द्वारा पांच पटाखा दुकानदारों के मोबाइल का इस्तेमाल करके शिकायतें दर्ज की गई। साथ ही प्रधान आरक्षक रवि सिंह और आरक्षक संतोष राय ने भी सही शिकायतों में अपना दूसरा नंबर दर्ज कराया। ताकि ओटीपी प्राप्त कर शिकायतों को बंद करा सके और अमरपाटन थाना सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को बंद कराने शीर्ष आ सके।
बड़ी खबरेंView All
सतना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग