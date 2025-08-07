स्टेशन रोड पर होटल पर छापा, लड़के-लड़कियां पकड़ाए…

मैहर में स्टेशन रोड पर स्थित प्रिंस होटल में संदिग्ध गतिविधियां होने की सूचना पुलिस को लंबे समय से मिल रही थीं। गुरुवार को मैहर थाना पुलिस ने इन शिकायतों पर एक्शन लेते हुए होटल पर छापा मारा। छापेमारी में आधा दर्जन लड़की लड़के होटल में पुलिस को मिले जिन्हें पकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया और वहां उनके परिजन को सूचना देकर बुलाया गया। पुलिस ने परिजन व पकड़े गए लड़के-लड़कियों को समझाइश देने के बाद छोड़ दिया।