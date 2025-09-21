रीवा-सतना पर 6 अरब का बोझ, कलेक्टरों को जारी हुआ निर्देश, ये है मामला

एलडीएम गौतम शर्मा बताते हैं कि बैंक आरआरसी बैंकिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लोन लेने के बाद जो राशि जमा नहीं की जाती है और इस वजह से जो खाते एनपीए हो जाते हैं, उनकी वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप में की जाती है। यह अधिकार राजस्व अधिकारियों के पास होता है। अगर यह बकाया राशि जमा नहीं होती है तो बैंक आगे लोन देने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। अब तो नियम भी सत हो गए हैं। जिस सेक्टर में 5 फीसदी से ज्यादा लोन एनपीए हो जाता है तो उस सेक्टर में लोन बंद कर दिया जाता है। सतना जिले में इलाहाबाद बैंक ने इस आधार पर ऑटो, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को लोन देना बंद कर दिया था। आज की स्थिति में सतना जिले के बैंकों का एनपीए 605.39 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसमें सबसे ज्यादा 154.89 करोड़ रुपए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का है, जो सतना जिले के कुल एनपीए का 25.59 फीसदी है।