एमपी में पति को डूबता देख पत्नी ने भी लगाई पानी में छलांग, दोनों की जान बची..

SDERF team rescues 2 people from drowning at Diwali fair in Chitrakoot
mp news: मध्यप्रदेश के चित्रकूट में दीपावली के दूसरे दिन उस वक्त एक बड़ी घटना उस वक्त टल गई जब दो लोगों को डूबने से SDERF की टीम ने बचा लिया। दीपावली पर चित्रकूट में दीपावली मेला लगा हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मंगलवार की सुबह करीब 7 बजकर 10 मिनट पर मेले में स्नान करते वक्त एक व्यक्ति गहरे पानी में चला गया जिसे डूबता देख उसकी पत्नी ने भी बचाने के चक्कर में पानी में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद SDERF की टीम ने दोनों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया वरना उनकी जान जा सकती थी।
दीपावली मेला ड्यूटी के दौरान सुबह 7:10 बजे स्नान करते समय एक व्यक्ति अचानक गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के प्रयास में साथ आई उसकी पत्नी भी पानी में कूद गई और दोनों गहरे पानी में डूबने लगे। मौके पर तैनात SDERF के जवान चंदू बहुनिया (SK क्रमांक 297) ने तत्काल पानी में छलांग लगाई और दोनों को बाहर निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान बोट पर तैनात SDERF जवान विनय कुमार (SK क्रमांक 289) एवं होमगार्ड प्रकाश पटेल (SK क्रमांक 35) भी बोट सहित मौके पर पहुंचे और संयुक्त प्रयास से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
बता दें कि चित्रकूट की पवित्र धरती, जहां मंदाकिनी की लहरें भक्ति के गीत गाती हैं और कामदगिरि की परिक्रमा मन को शांति देती है, इस बार दीपावली मेले के रंग में और भी निखर उठी हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिवसीय चित्रकूट दीपावली मेले की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक मेले में रोजाना पहुंच रहे हैं। मेले के मध्यप्रदेश शासन ने खास इंतजाम भी किए हैं। मोहकमगढ़ का भव्य प्रवेश द्वार, हनुमानधारा का जगमगाता पुल, और अक्षय वट का आलोकित तोरण रात में ऐसा जादू बिखेरते हैं कि हर यात्री ठिठककर तस्वीरें खींचने को मजबूर हो रहा है। मंदाकिनी के घाटों पर रंगीन लाइटों का मेला और चौराहों की शानदार सजावट इस पवित्र नगरी को उत्सव की चमक से भर देती है। रात में चित्रकूट का हर कोना एक चित्र-सा जीवंत हो उठा है, जो पर्यटकों के लिए अनुपम आकर्षण है।
बड़ी खबरेंView All
सतना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग