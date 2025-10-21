एमपी में पति को डूबता देख पत्नी ने भी लगाई पानी में छलांग, दोनों की जान बची..

बता दें कि चित्रकूट की पवित्र धरती, जहां मंदाकिनी की लहरें भक्ति के गीत गाती हैं और कामदगिरि की परिक्रमा मन को शांति देती है, इस बार दीपावली मेले के रंग में और भी निखर उठी हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिवसीय चित्रकूट दीपावली मेले की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक मेले में रोजाना पहुंच रहे हैं। मेले के मध्यप्रदेश शासन ने खास इंतजाम भी किए हैं। मोहकमगढ़ का भव्य प्रवेश द्वार, हनुमानधारा का जगमगाता पुल, और अक्षय वट का आलोकित तोरण रात में ऐसा जादू बिखेरते हैं कि हर यात्री ठिठककर तस्वीरें खींचने को मजबूर हो रहा है। मंदाकिनी के घाटों पर रंगीन लाइटों का मेला और चौराहों की शानदार सजावट इस पवित्र नगरी को उत्सव की चमक से भर देती है। रात में चित्रकूट का हर कोना एक चित्र-सा जीवंत हो उठा है, जो पर्यटकों के लिए अनुपम आकर्षण है।