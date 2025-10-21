Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

एमपी में पति को डूबता देख पत्नी ने भी लगाई पानी में छलांग, दोनों की जान बची..

mp news: चित्रकूट में दीपावली मेले में स्नान करते वक्त डूब रहे दो लोगों को SDERF की टीम ने बचाया...।

2 min read

सतना

image

Shailendra Sharma

Oct 21, 2025

CHITRAKOOT

SDERF team rescues 2 people from drowning at Diwali fair in Chitrakoot

mp news: मध्यप्रदेश के चित्रकूट में दीपावली के दूसरे दिन उस वक्त एक बड़ी घटना उस वक्त टल गई जब दो लोगों को डूबने से SDERF की टीम ने बचा लिया। दीपावली पर चित्रकूट में दीपावली मेला लगा हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मंगलवार की सुबह करीब 7 बजकर 10 मिनट पर मेले में स्नान करते वक्त एक व्यक्ति गहरे पानी में चला गया जिसे डूबता देख उसकी पत्नी ने भी बचाने के चक्कर में पानी में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद SDERF की टीम ने दोनों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया वरना उनकी जान जा सकती थी।

दीपावली मेले में डूब रहे दो लोगों को बचाया

दीपावली मेला ड्यूटी के दौरान सुबह 7:10 बजे स्नान करते समय एक व्यक्ति अचानक गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के प्रयास में साथ आई उसकी पत्नी भी पानी में कूद गई और दोनों गहरे पानी में डूबने लगे। मौके पर तैनात SDERF के जवान चंदू बहुनिया (SK क्रमांक 297) ने तत्काल पानी में छलांग लगाई और दोनों को बाहर निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान बोट पर तैनात SDERF जवान विनय कुमार (SK क्रमांक 289) एवं होमगार्ड प्रकाश पटेल (SK क्रमांक 35) भी बोट सहित मौके पर पहुंचे और संयुक्त प्रयास से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

चित्रकूट में लगा दीपावली मेला

बता दें कि चित्रकूट की पवित्र धरती, जहां मंदाकिनी की लहरें भक्ति के गीत गाती हैं और कामदगिरि की परिक्रमा मन को शांति देती है, इस बार दीपावली मेले के रंग में और भी निखर उठी हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिवसीय चित्रकूट दीपावली मेले की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक मेले में रोजाना पहुंच रहे हैं। मेले के मध्यप्रदेश शासन ने खास इंतजाम भी किए हैं। मोहकमगढ़ का भव्य प्रवेश द्वार, हनुमानधारा का जगमगाता पुल, और अक्षय वट का आलोकित तोरण रात में ऐसा जादू बिखेरते हैं कि हर यात्री ठिठककर तस्वीरें खींचने को मजबूर हो रहा है। मंदाकिनी के घाटों पर रंगीन लाइटों का मेला और चौराहों की शानदार सजावट इस पवित्र नगरी को उत्सव की चमक से भर देती है। रात में चित्रकूट का हर कोना एक चित्र-सा जीवंत हो उठा है, जो पर्यटकों के लिए अनुपम आकर्षण है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बाइक पर बारूद ले जाते वक्त ब्लास्ट, सामने आया वीडियो
विदिशा
vidisha

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2025 10:47 am

Published on:

21 Oct 2025 10:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / एमपी में पति को डूबता देख पत्नी ने भी लगाई पानी में छलांग, दोनों की जान बची..

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में एक सिगरेट की चिंगारी ने मचाई दी तबाही, हवा में उछले जलते हुए पटाखे

mp news
सतना

ट्रेन में जूठे डिस्पोजेबल धोकर फिर परोसा जा रहा खाना, वीडियो के बाद एक्शन में रेलवे

सतना

चित्रकूट दीपावली मेला प्रारंभ: आध्यात्मिक उमंग और रंगीन रोशनी की चकाचौंध में डूबी धर्म नगरी

chitrakoot
सतना

शराब पीकर रौब झाड़ते 2 रिश्वतखोर पटवारियों का वीडियो वायरल, किसानों से वसूले हजारों

patwari drinking liqour video viral bribery sdm action mp news
सतना

दिवाली से पहले क्लीयर होने से फंसे ‘200 करोड़’ के चेक, सिस्टम फेल

फोटो सोर्स: पत्रिका
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.