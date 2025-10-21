एमपी में बाइक पर बारूद ले जाते वक्त ब्लास्ट, सामने आया वीडियो

mp news: मध्यप्रदेश के विदिशा में बीच बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक ब्लास्ट ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट एक बाइक से ले जाए जा रहे बारूद के कारण हुआ जिससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि दो लोग बाइक पर बारूद लेकर जा रहे थे इसी दौरान बारूद में ब्लास्ट हो गया। घटना में बाइक सवार दोनों युवकों के साथ ही पास से गुजर रहा एक युवक भी घायल हुआ है। पूरी घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और अब ये सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।