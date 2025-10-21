एमपी में बाइक पर बारूद ले जाते वक्त ब्लास्ट, सामने आया वीडियो

Blast while carrying gunpowder on a bike watch video
mp news: मध्यप्रदेश के विदिशा में बीच बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक ब्लास्ट ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट एक बाइक से ले जाए जा रहे बारूद के कारण हुआ जिससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि दो लोग बाइक पर बारूद लेकर जा रहे थे इसी दौरान बारूद में ब्लास्ट हो गया। घटना में बाइक सवार दोनों युवकों के साथ ही पास से गुजर रहा एक युवक भी घायल हुआ है। पूरी घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और अब ये सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
देखें वीडियो-
जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि बाजार में लोगों की काफी भीड़ है और इसी दौरान एक बाइक पर दो लोग जाते दिख रहे हैं। कुछ ही देर में बाइक पर ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। जिस वक्त ब्लास्ट होता है पास ही से एक और बाइक गुजर रही होती है। दूसरी बाइक पर सवार एक युवक भी इस ब्लास्ट की चपेट में आता है और वो भी घायल हुआ है। बताया गया है कि बाइक सवार दोनों युवक बारूद लेकर जा रहे थे जिसमें ब्लास्ट होने से ये घटना हुई।
विदिशा जिले के लटेरी में दीपावली पर तीन अलग अलग घटनाएं भी सामने आई हैं। जिनमें लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि लटेरी में एक युवक की जेब में रखा पोटाश अचानक फट गया, जिससे उसको और साथी बच्चों को चोटें आई हैं। इसके साथ एक अन्य घटना में एक व्यक्ति को चोटें आई हैं। नगर के जय स्तंभ चौक पर भी एक घटना हुई है जहां अचानक आग लग गई हालांकि वहां लोगों की सूझबूझ के चलते आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया।
