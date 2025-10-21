Patrika LogoSwitch to English

विदिशा

एमपी में बाइक पर बारूद ले जाते वक्त ब्लास्ट, सामने आया वीडियो

mp news: बाइक पर बारूद ले जाते वक्त अचानक हुआ ब्लास्ट, तीन लोग झुलसे, सीसीटीवी में कैद हुई घटना...।

2 min read

विदिशा

image

Shailendra Sharma

Oct 21, 2025

vidisha

Blast while carrying gunpowder on a bike watch video

mp news: मध्यप्रदेश के विदिशा में बीच बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक ब्लास्ट ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट एक बाइक से ले जाए जा रहे बारूद के कारण हुआ जिससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि दो लोग बाइक पर बारूद लेकर जा रहे थे इसी दौरान बारूद में ब्लास्ट हो गया। घटना में बाइक सवार दोनों युवकों के साथ ही पास से गुजर रहा एक युवक भी घायल हुआ है। पूरी घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और अब ये सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

देखें वीडियो-

बाइक पर बारूद ले जाते वक्त ब्लास्ट

जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि बाजार में लोगों की काफी भीड़ है और इसी दौरान एक बाइक पर दो लोग जाते दिख रहे हैं। कुछ ही देर में बाइक पर ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। जिस वक्त ब्लास्ट होता है पास ही से एक और बाइक गुजर रही होती है। दूसरी बाइक पर सवार एक युवक भी इस ब्लास्ट की चपेट में आता है और वो भी घायल हुआ है। बताया गया है कि बाइक सवार दोनों युवक बारूद लेकर जा रहे थे जिसमें ब्लास्ट होने से ये घटना हुई।

विदिशा जिले के लटेरी में अलग-अलग तीन घटनाएं

विदिशा जिले के लटेरी में दीपावली पर तीन अलग अलग घटनाएं भी सामने आई हैं। जिनमें लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि लटेरी में एक युवक की जेब में रखा पोटाश अचानक फट गया, जिससे उसको और साथी बच्चों को चोटें आई हैं। इसके साथ एक अन्य घटना में एक व्यक्ति को चोटें आई हैं। नगर के जय स्तंभ चौक पर भी एक घटना हुई है जहां अचानक आग लग गई हालांकि वहां लोगों की सूझबूझ के चलते आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2025 08:34 am

Published on:

21 Oct 2025 08:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / एमपी में बाइक पर बारूद ले जाते वक्त ब्लास्ट, सामने आया वीडियो

