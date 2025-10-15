बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर ने किया हाथी पर हमला, देखें वीडियो

tiger (demo pic source bandhavgarh tiger reserv)
tiger attack: टाइगर स्टेट मध्यप्रदेश से एक बार फिर टाइगर का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में टाइगर एक हाथी पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का है जो बुधवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि टाइगर एक गांव में घूमते दिखाई दिया था जिसके बाद ग्रामीण दहशत में थे और ट्रैकिंग टीम टाइगर की सर्चिंग करने के लिए पहुंची थी।
बताया गया है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर वन परिक्षेत्र में आने वाले बल्डौह गांव में सोमवार को बाघ का मूवमेंट देखा गया था। टाइगर को गांव के पास खेतों में घूमते हुए देखा गया था । गांव के पास टाइगर का मूवमेंट होने से ग्रामीण दहशत में थे और टाइगर मूवमेंट की खबर मिलने के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से टीम टाइगर की ट्रैकिंग करने के लिए पहुंची थी इसी दौरान झाड़ियों में छिपे टाइगर ने अचानक ट्रैकिंग टीम के हाथी पर हमला कर दिया।
झाड़ियों में छिपे टाइगर ने जैसे ही हाथी पर हमला किया तो हाथी तुरंत पीछे हट गया। दहाड़ते हुए टाइगर के झाड़ियों से तेज रफ्तार से निकलने का ट्रैकिंग टीम ने मोबाइल से वीडियो बनाया है जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथी पर बाघ के हमला करने का वीडियो लोगों को रोमांचित कर रहा है। वहीं प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी महावीर पांडे ने बताया कि हाथी पर हमला कर दिया था। ट्रैकिंग में बाघ कभी-कभी हमला भी कर देता है।
