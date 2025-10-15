बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर ने किया हाथी पर हमला, देखें वीडियो

बताया गया है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर वन परिक्षेत्र में आने वाले बल्डौह गांव में सोमवार को बाघ का मूवमेंट देखा गया था। टाइगर को गांव के पास खेतों में घूमते हुए देखा गया था । गांव के पास टाइगर का मूवमेंट होने से ग्रामीण दहशत में थे और टाइगर मूवमेंट की खबर मिलने के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से टीम टाइगर की ट्रैकिंग करने के लिए पहुंची थी इसी दौरान झाड़ियों में छिपे टाइगर ने अचानक ट्रैकिंग टीम के हाथी पर हमला कर दिया।