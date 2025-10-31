एमपी में थप्पड़कांडः भाजपा सांसद के समर्थन में अब महिला नेत्री के बिगड़े बोल

MP News: मध्यप्रदेश के सतना में हुए थप्पड़कांड की चर्चाएं सुर्खियों का विषय बन गया है। भाजपा सांसद गणेश सिंह ने डॉ अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे। उसी दौरान नीचे आते वक्त वह क्रेन के हाइड्रोलिक बॉक्स पर लड़खड़ा गए। जिसके बाद उन्होंने कर्मचारी को पास बुलाया और थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़कांड के समर्थन में भाजपा महिला मोर्चे की पूर्व जिला अध्यक्ष उतार आईं हैं।