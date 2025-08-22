ज्यादती के बाद ‘दैवीय प्रकोप’ का बताया डर, बोला किसी को बताया तो पति-बच्चों की…

mp news: मध्यप्रदेश के मैहर जिले में एक ढोंगी तांत्रिक ने महिला को अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता को उसका पति झांड़फूंक व पूजा पाठ कराने के लिए तांत्रिक के पास लेकर पहुंचा था। इसी दौरान आरोपी तांत्रिक ने महिला से ज्यादती की और उससे कहा कि अगर किसी को कुछ बताया तो 'दैवीय प्रकोप' होगा और तुम्हारे पति व बच्चों की मौत हो जाएगी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता ने 19 अगस्त में पुलिस में आरोपी तांत्रिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि वो अक्सर बीमार रहती है इसलिए पति गोरा गांव के तांत्रिक अनिल दाहिया के पास झाड़ फूंक कराने के लिए ले गया था। वहां पति के कमरे से बाहर जाने के बाद तांत्रिक अनिल दाहिया ने मौका पाकर उसके साथ ज्यादती की और उसे धमकाते हुए कहा कि अगर किसी को कुछ बताया तो दैवीय प्रकोप होगा और तुम्हारे पति व बच्चों की मौत हो जाएगी।
पीड़िता के मुताबिक वो तांत्रिक की धमकी से डर गई थी इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया लेकिन फिर तांत्रिक लगातार उसे फोन कर किसी न किसी बहाने से मिलने के लिए बुलाने की कोशिश करने लगा। वो तांत्रिक की हरकतों से परेशान आ गई तो हिम्मत जुटाकर पति को आपबीती बताई। जिसके बाद पति उसे लेकर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी अनिल दाहिया को गिरफ्तार कर लिया है।