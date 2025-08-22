ज्यादती के बाद ‘दैवीय प्रकोप’ का बताया डर, बोला किसी को बताया तो पति-बच्चों की…

पीड़िता ने 19 अगस्त में पुलिस में आरोपी तांत्रिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि वो अक्सर बीमार रहती है इसलिए पति गोरा गांव के तांत्रिक अनिल दाहिया के पास झाड़ फूंक कराने के लिए ले गया था। वहां पति के कमरे से बाहर जाने के बाद तांत्रिक अनिल दाहिया ने मौका पाकर उसके साथ ज्यादती की और उसे धमकाते हुए कहा कि अगर किसी को कुछ बताया तो दैवीय प्रकोप होगा और तुम्हारे पति व बच्चों की मौत हो जाएगी।