पत्नी ने साथ सोने से मना किया तो पति ने रात में ही रोक दी सांसें..

घटना खंडवा जिले के पंधाना थाना इलाके के कुदाल्दा गांव की है। जहां रहने वाली मालती नाम की महिला की उसके ही पति धर्मेन्द्र ने बेरहमी हत्या कर दी। बताया गया है कि मालती रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए मायके गई थी। उसके जेठ ताराचंद की दो दिन पहले मौत हो गई थी जिसके कारण वो वापस ससुराल लौट आई थी और घर में शोक का माहौल था और मेहमानों की भीड़ भी थी। इसी बीच बीती रात पति धर्मेन्द्र ने पत्नी मालती से साथ सोने के लिए कहा लेकिन लोगों की भीड़ होने के कारण उसने पति के साथ सोने से मना कर दिया था और घर में ही दूसरी जगह सो रही थी।