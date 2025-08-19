Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

पत्नी ने साथ सोने से मना किया तो पति ने रात में ही रोक दी सांसें..

mp news: जेठ की मौत के कारण घर में शोक का माहौल था और मेहमान थे इसलिए पत्नी ने पति के साथ सोने से मना किया था...।

खंडवा

Shailendra Sharma

Aug 19, 2025

khandwa
wife denies to sleep with husband Murdered (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा में एक दिलदहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की रात में गहरी नींद में सोते वक्त कुल्हाड़ी से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पति के साथ रात में सोने से मना किया था इसी बात से पति नाराज हो गया और उसकी हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद पति उसकी लाश के पास ही बैठा था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

‘मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, आई लव यू बच्चा’ कहकर महिला ने दी जान, बनाए 5 वीडियो…
शिवपुरी
shivpuri

पति के साथ सोने से किया था मना..

घटना खंडवा जिले के पंधाना थाना इलाके के कुदाल्दा गांव की है। जहां रहने वाली मालती नाम की महिला की उसके ही पति धर्मेन्द्र ने बेरहमी हत्या कर दी। बताया गया है कि मालती रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए मायके गई थी। उसके जेठ ताराचंद की दो दिन पहले मौत हो गई थी जिसके कारण वो वापस ससुराल लौट आई थी और घर में शोक का माहौल था और मेहमानों की भीड़ भी थी। इसी बीच बीती रात पति धर्मेन्द्र ने पत्नी मालती से साथ सोने के लिए कहा लेकिन लोगों की भीड़ होने के कारण उसने पति के साथ सोने से मना कर दिया था और घर में ही दूसरी जगह सो रही थी।

बीवी की लाश के पास बैठा रहा आरोपी पति

बीवी के साथ सोने से इंकार करने पर आरोपी पति धर्मेन्द्र इस कदर गुस्साया की उसने गहरी नींद में सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ दो वार कर उसकी हत्या कर दी। चीख पुकार सुन घर में मौजूद लोगों की नींद खुली तो देखा कि मालती खून से लथपथ हालत में पड़ी थी और पास ही धर्मेन्द्र बैठा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें

बेटी को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, डॉक्टर की बात सुन पैरों के नीचे से खिसकी जमीन..
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 05:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / पत्नी ने साथ सोने से मना किया तो पति ने रात में ही रोक दी सांसें..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.