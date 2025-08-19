पत्नी ने साथ सोने से मना किया तो पति ने रात में ही रोक दी सांसें..

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा में एक दिलदहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की रात में गहरी नींद में सोते वक्त कुल्हाड़ी से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पति के साथ रात में सोने से मना किया था इसी बात से पति नाराज हो गया और उसकी हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद पति उसकी लाश के पास ही बैठा था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
घटना खंडवा जिले के पंधाना थाना इलाके के कुदाल्दा गांव की है। जहां रहने वाली मालती नाम की महिला की उसके ही पति धर्मेन्द्र ने बेरहमी हत्या कर दी। बताया गया है कि मालती रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए मायके गई थी। उसके जेठ ताराचंद की दो दिन पहले मौत हो गई थी जिसके कारण वो वापस ससुराल लौट आई थी और घर में शोक का माहौल था और मेहमानों की भीड़ भी थी। इसी बीच बीती रात पति धर्मेन्द्र ने पत्नी मालती से साथ सोने के लिए कहा लेकिन लोगों की भीड़ होने के कारण उसने पति के साथ सोने से मना कर दिया था और घर में ही दूसरी जगह सो रही थी।
बीवी के साथ सोने से इंकार करने पर आरोपी पति धर्मेन्द्र इस कदर गुस्साया की उसने गहरी नींद में सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ दो वार कर उसकी हत्या कर दी। चीख पुकार सुन घर में मौजूद लोगों की नींद खुली तो देखा कि मालती खून से लथपथ हालत में पड़ी थी और पास ही धर्मेन्द्र बैठा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया।