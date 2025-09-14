शिव मंदिर से जहरीली मीथेन गैस का रिसाव, हड़कंप के बाद मंदिर सील

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले की बिरसिंहपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले जैतवारा कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब प्राचीन शिव मंदिर में जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। शनिवार को मंदिर में पूजा करने पहुंचे भक्तों की आंखों में तेज जलन हुई। जिसके तुरंत बाद नगर पंचायत और पुलिस मामले को जानकारी दी गई।
जहरीली गैस का रिसाव शिवलिंग से लगी जलहरी के पास एक छेद से निकल रही थी। घटना की जानकारी लगते ही मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चार सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि यह गैस मीथेन है। फिलहाल, गैस को नियंत्रित करने के लिए छेद में पानी डाला गया है। देररात मंदिर को सील कर दिया गया है।
वैज्ञानिकों की जांच में यह बात सामने आई कि मंदिर के नीचे एक पुराना कुआं है, जिसे सालों पहले ढक दिया गया था। इसके ऊपर मंदिर और कुछ दुकानें बन गईं। शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला जल, दूध, फूल और अन्य पूजा सामग्री जलहरी के पास एक छोटे से छेद से इसी कुएं में जाती रहती थी। वर्षों से जमा हो रही इन जैविक सामग्रियों के सड़ने से मीथेन गैस बन रही थी, जो अब रिसाव के रूप में बाहर आ रही थी। इस घटना से मंदिर परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था।