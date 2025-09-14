शिव मंदिर से जहरीली मीथेन गैस का रिसाव, हड़कंप के बाद मंदिर सील

वैज्ञानिकों की जांच में यह बात सामने आई कि मंदिर के नीचे एक पुराना कुआं है, जिसे सालों पहले ढक दिया गया था। इसके ऊपर मंदिर और कुछ दुकानें बन गईं। शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला जल, दूध, फूल और अन्य पूजा सामग्री जलहरी के पास एक छोटे से छेद से इसी कुएं में जाती रहती थी। वर्षों से जमा हो रही इन जैविक सामग्रियों के सड़ने से मीथेन गैस बन रही थी, जो अब रिसाव के रूप में बाहर आ रही थी। इस घटना से मंदिर परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था।