ट्रेन में जूठे डिस्पोजेबल धोकर फिर परोसा जा रहा खाना, वीडियो के बाद एक्शन में रेलवे

MP News: सतना। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने ट्रेन में मिलने वाले खाने की स्वच्छता पर सवाल खड़ा है। वीडियो में पेंट्रीकार का एक कर्मचारी टॉयलेट के पास सिंक में एल्यूमिनियम कंटेनर्स (डिस्पोजेबल दोने) को धोता दिख रहा है, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही कि इन डिब्बों को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है।



वायरल वीडियो में यूनिफॉर्म में एक पेंट्रीकार कर्मचारी सिंक में कई डिस्पोजेबल कटोरी डालकर पानी से धोकर दूसरी जगह रखता जाता है। वहीं गेट के पास खड़े किसी यात्री ने उसकी हरकत का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कर्मचारी को इसका आभास हुआ तो वह सकपका गया। यात्री के पूछने पर बोला कि रिटर्न करने के लिए धोते हैं। इसके आधे दाम मिल जाते हैं। जूठे डिस्पोजेबल धोने के लिए मैनेजर ने बोला है। आइआरसीटीसी के अधिकारियों ने बताया कि मामले में अब तक शिकायत नहीं मिली। अपने स्तर से वीडियो के बारे में पता कर रहे हैं। वायरल वीडियो किस ट्रेन का है इसकी जांच कराई जा रही है।