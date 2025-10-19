Patrika LogoSwitch to English

सतना

ट्रेन में जूठे डिस्पोजेबल धोकर फिर परोसा जा रहा खाना, वीडियो के बाद एक्शन में रेलवे

MP News: वायरल वीडियो ने ट्रेन में मिलने वाले भोजन की स्वच्छता पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

less than 1 minute read

सतना

image

Himanshu Singh

Oct 19, 2025

MP News: सतना। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने ट्रेन में मिलने वाले खाने की स्वच्छता पर सवाल खड़ा है। वीडियो में पेंट्रीकार का एक कर्मचारी टॉयलेट के पास सिंक में एल्यूमिनियम कंटेनर्स (डिस्पोजेबल दोने) को धोता दिख रहा है, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही कि इन डिब्बों को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है।

वायरल वीडियो में यूनिफॉर्म में एक पेंट्रीकार कर्मचारी सिंक में कई डिस्पोजेबल कटोरी डालकर पानी से धोकर दूसरी जगह रखता जाता है। वहीं गेट के पास खड़े किसी यात्री ने उसकी हरकत का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कर्मचारी को इसका आभास हुआ तो वह सकपका गया। यात्री के पूछने पर बोला कि रिटर्न करने के लिए धोते हैं। इसके आधे दाम मिल जाते हैं। जूठे डिस्पोजेबल धोने के लिए मैनेजर ने बोला है। आइआरसीटीसी के अधिकारियों ने बताया कि मामले में अब तक शिकायत नहीं मिली। अपने स्तर से वीडियो के बारे में पता कर रहे हैं। वायरल वीडियो किस ट्रेन का है इसकी जांच कराई जा रही है।

इधर, IRCTC की ओर से ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है कि मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए वेंडर की पहचान कर उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, साथ ही लाइसेंसी के लाइसेंस को रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है एवम भारी जुर्माना भी लगाया गया है।

ट्रेन में जूठे डिस्पोजेबल धोकर फिर परोसा जा रहा खाना, वीडियो के बाद एक्शन में रेलवे

