सतना

एमपी में पकड़ाई चाकूबाज लुटेरी, 25 दिन बाद चढ़ी पुलिस के हत्थे

mp news: चौकीदार पर चाकू से हमला कर मोबाइल लूटने वाली युवती 25 दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आई।

1 minute read
Google source verification

सतना

image

Shailendra Sharma

Jan 16, 2026

satna

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी युवती

mp news: मध्यप्रदेश के सतना में पुलिस ने उस चाकूबाज लुटेरी युवती को गिरफ्तार कर लिया है जो एक चौकीदार पर चाकू से हमला कर मोबाइल लूट ले गई थी। चाकू के हमले में घायल चौकीदार को गंभीर हालत में रीवा रेफर किया गया था जहां उसका इलाज चल रहा था। वारदात के बाद से ही पुलिस आरोपी युवती की तलाश में जुटी हुई थी और अब 25 दिन बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है।

मोबाइल न देने पर किया था चौकीदार पर हमला

घटना 22 दिसंबर 2025 की रात करीब 10 बजे की है। उस रात सेमरिया चौक स्थित टाउन हॉल में चौकीदार रामसुख प्यासी ड्यूटी पर थे। इसी दौरान युवती उनके पास पहुंची और घर पर जरूरी बात करने की बात कहते हुए उनसे मोबाइल मांगा। जब चौकीदार रामसुख प्यासी ने मोबाइल देने से इंकार किया तो युवती ने चाकू निकालकर उस पर वार किया और मोबाइल लूटकर मौके से भाग गई थी। घायल हालत में चौकीदार रामसुख प्यासी को सतना अस्पताल ले जाया गया था जहां से गंभीर हालत में उन्हें रीवा रेफर किया गया था। फिलहाल रीवा में उनका इलाज चल रहा है।

25 दिन बाद पकड़ाई युवती

वारदात के बाद से ही पुलिस आरोपी युवती की तलाश में जुटी हुई थी। अब 25 दिन बाद शुक्रवार को पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवती का नाम लाली उर्फ लल्ली है जो कि राजेन्द्र नगर इलाके की रहने वाली है। पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (1) के तहत केस दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी लाली को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

