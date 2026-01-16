एमपी में पकड़ाई चाकूबाज लुटेरी, 25 दिन बाद चढ़ी पुलिस के हत्थे

घटना 22 दिसंबर 2025 की रात करीब 10 बजे की है। उस रात सेमरिया चौक स्थित टाउन हॉल में चौकीदार रामसुख प्यासी ड्यूटी पर थे। इसी दौरान युवती उनके पास पहुंची और घर पर जरूरी बात करने की बात कहते हुए उनसे मोबाइल मांगा। जब चौकीदार रामसुख प्यासी ने मोबाइल देने से इंकार किया तो युवती ने चाकू निकालकर उस पर वार किया और मोबाइल लूटकर मौके से भाग गई थी। घायल हालत में चौकीदार रामसुख प्यासी को सतना अस्पताल ले जाया गया था जहां से गंभीर हालत में उन्हें रीवा रेफर किया गया था। फिलहाल रीवा में उनका इलाज चल रहा है।