नागौद में एसडीएम बंगले के सामने नायब तहसीलदार की पत्नी से लूट

मिली जानकारी के अनुसार नागौद के सिविल लाइन क्षेत्र में नायब तहसीलदार राजेन्द्र मांझी रहते हैं। उनकी पत्नी विनीता मांझी सुबह 6.25 बजे मार्निंगवॉक के लिए सुबह निकली हुई थीं। जैसे ही वे एसडीएम बंगले के सामने पहुंचती हैं तो शूट बूट में दो युवक उनके पास पहुंचे। दोनों ने विनीता से बातचीत शुरू की। इसके बाद विनीता के साथ क्या हुआ पता नहीं चला। सम्मोहन की अवस्था में युवकों ने कान की बाली, नाक की नथनी, मंगलसूत्र विनीता से झटक लिए और चले गए। काफी देर बाद जब विनीता चैतन्य अवस्था में आई तो उन्हें पता चला। उन्होंने बताया है कि युवक आए हैं, कुछ बातें की। इसके बाद एक पत्ता मांगा और कुछ डाल दिया। उसके बाद से उन्हें स्पष्ट याद नहीं।