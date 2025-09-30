हो गया गड़बड़झाला… ‘लाड़ली बहना योजना’ से हटे कई महिलाएं के नाम, ये है कारण

दरअसल, इन दिनों शहर में निवास करने वाले काफी संख्या में लोग जब अपनी समग्र आईडी चेक कर रहे हैं उन्हें पता चल रहा कि उनकी सहित उनके पूरे परिवार की समग्र आईडी डिलीट कर दी गई है। सामान्य तौर पर जानकारी लेने पर इन्हें नगर निगम से बताया जा रहा है कि जिनकी ई-केवाईसी कंपलीट नहीं थी, उनकी समग्र आईडी डिलीट हुई है। लेकिन इनमें से लगभग सैकड़ा भर लोग ऐसे हैं जिनकी परिवार सहित समग्र ई- केवाईसी कंपलीट थी।