हो गया गड़बड़झाला… ‘लाड़ली बहना योजना’ से हटे कई महिलाएं के नाम, ये है कारण

फोटो सोर्स: पत्रिका
Ladli Behna Yojana: ई-केवाईसी सत्यापन के नाम पर शहर के सैकड़ों ऐसे लोगों की समग्र आईडी डिलीट कर दी गई जिनकी समग्र आईडी पूरी तरह से सत्यापित थी। काफी संख्या में उन महिलाओं की भी आईडी डिलीट की गई जो लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी थीं। इससे ये महिलाएं लाड़ली बहना योजना के लाभ से वंचित हो गई हैं।
इनके द्वारा संबंधित दफ्तरों में लगातार चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनका नाम लाड़ली बहना योजना में नहीं जुड़ रहा है। इनमें से वे महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद नगर निगम से अपनी समग्र आईडी रिस्टोर करवा ली हैं। इस मामले में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी भी कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
दरअसल, इन दिनों शहर में निवास करने वाले काफी संख्या में लोग जब अपनी समग्र आईडी चेक कर रहे हैं उन्हें पता चल रहा कि उनकी सहित उनके पूरे परिवार की समग्र आईडी डिलीट कर दी गई है। सामान्य तौर पर जानकारी लेने पर इन्हें नगर निगम से बताया जा रहा है कि जिनकी ई-केवाईसी कंपलीट नहीं थी, उनकी समग्र आईडी डिलीट हुई है। लेकिन इनमें से लगभग सैकड़ा भर लोग ऐसे हैं जिनकी परिवार सहित समग्र ई- केवाईसी कंपलीट थी।
जब इनके द्वारा इसकी डिलेट देखी गई तो मिला कि समग्र आईडी डिलीट करने के कारण में सिर्फ 'ओके' लिखा है। अर्थात यहां डिलीट करने का कारण भी स्पष्ट नहीं लिखा गया है। यह जरूर है कि डिलीट करने वालों में नगर निगम कर्मी का नाम लिख कर आ रहा है।
समग्र आइडी डिलीट होने के बाद जब ये लोग नगर निगम संपर्क कर रहे हैं तो इन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। पहले तो कह दिया जाता है कि आप लोगों का ई- केवाइसी नहीं रहा होगा। जब उन्हें दिखाया जाता है कि ई-केवाईसी कंपलीट थी तो निगमकर्मी बताते हैं कि यहां से कुछ नहीं किया गया है, नाम काटने का काम भोपाल से किया गया है।
भोपाल की हेल्पलाइन में संपर्क करने पर कहा जाता है कि नाम काटने का काम निकाय स्तर पर होता है। इसके बाद नगर निगम कार्यालय जाने पर कहा जाता है कि महिला बाल विकास से संपर्क करें। महिला बाल विकास से संपर्क करने पर कहा जाता है कि अब लाड़ली बहना का नाम नहीं जुड़ पाएगा।
केस-1
नगर निगम के वार्ड 8 निवासी प्रियंका गर्ग की समग्र आईडी 124****58 को डिलीट कर दिया गया। इनके साथ ही इनके पति और बेटी की भी समग्र आईडी डिलीट कर दी गई। 17 जून 2025 को समग्र पोर्टल से इनका परिवार हटा दिया गया। हटाने वाले का नाम निगम कर्मी श्रद्धा श्रीवास्तव आ रहा है। जबकि इनकी समग्र ई-केवाईसी पूरी तरह कंपलीट बता रही है। समग्र आईडी डिलीट करने से इन्हें लाड़ली बहना योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है।
केस-2
नगर निगम के वार्ड 41 जोन 1 निवासी साहू परिवार की समग्र आईडी 24****43 भी इसी तरह से 17 जून को डिलीट कर दी गई। मुखिया का नाम कलावती है। डिलीट करने वाले का नाम नागर दिखा रहा है और जिस आईपी एड्रेस से डिलीट की गई उसका नंबर 103.160.49.144 और 117.223.150.122 दिखा रहा है। इनके बच्चों को स्कूल में दिक्कत हो रही है। परिवार की महिला को लाड़ली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है।
कुछ गड़बड़ी हुई है। मामला संज्ञान में है। ऐसे प्रभावित लोग कार्यालय में आवेदन करें। इनके प्रकरण नाम जुड़वाने के लिए भोपाल भेजे जाएंगे। एक-दो माह में नाम जुड़ जाएंगे। -राजीव सिंह, जिला महिला बाल विकास अधिकारी
बड़ी खबरेंView All
सतना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग