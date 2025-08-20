Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

राशन कार्ड योजना से काटे जा रहे लाखों लोगों के नाम, अब इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

Ration Card Scheme: मध्यप्रदेश में सरकारी खाद्यान्न योजना या राशन कार्ड योजना का लाभ अब सीमित परिवारों तक, जानें किन हितग्राहियों के काटे जा रहे हैं नाम..

सतना

Sanjana Kumar

Aug 20, 2025

Ration Card Scheme or Khadyann Scheme MP(Photo: Social Media)
Ration Card Scheme or Khadyann Scheme MP(Photo: Social Media)

Ration Card Scheme: सरकारी खाद्यान्न योजना या राशन कार्ड योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों तक सीमित रहेगा। ऐसे हितग्राही, जिनकी वार्षिक आमदनी 6 लाख से ज्यादा है, 25 लाख का व्यवसाय संचालित करते हैं, जीएसटी चुकाते हैं या पंजीकृत कंपनियों में निदेशक (डायरेक्टर) हैं, उन्हें योजना से बाहर किया जाएगा। खाद्य आयुक्त अनुराग वर्मा ने प्रदेश में 1.65 लाख संदिग्ध पात्रताधारियों को नोटिस जारी कर सूची से नाम हटाने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं।

29 श्रेणी में पहचान

बीते दिनों केंद्र ने 29 श्रेणी में अपात्र या संदिग्ध परिवारों को चिह्नित किया था। 3 श्रेणियों के हितग्राहियों की जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रदेश में 1.29 करोड़ परिवारों में से 64.88 लाख अपात्र मिले थे। 8 अगस्त को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से 1.63 लाख परिवारों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

ये भी पढ़ें

अमर प्रेम की कहानी… पत्नी के निधन के कुछ देर बाद पति ने भी तोड़ा दम, एक साथ उठी अर्थी
सागर
MP News of immortal love story

इतने अपात्र

1,46,418: 06 लाख से ज्यादा वार्षिक आमदनी वाले परिवार

17,902: परिवार पंजीकृत कंपनियों में संचालक

1302: परिवार 25 लाख से ज्यादा का व्यवसाय करने वाले

ये भी पढ़ें

दिव्यांग प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी…मामले पर हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
ग्वालियर
MP High Court Gwalior

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 09:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / राशन कार्ड योजना से काटे जा रहे लाखों लोगों के नाम, अब इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.