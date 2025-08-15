नवोदय स्कूल में बगावत! 500 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में किया लॉक, छोड़ दिया खाना

छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम एक पत्र लिखा है। पत्र में छात्रों ने पानी की किल्लत और अनियमित बिजली आपूर्ति को प्रमुख समस्या बताया है। रसायन शास्त्र के अध्यापक की कमी पर भी चिंता जताई है। यह भी शिकायत की है कि पिछले तीन वर्षों से वि‌द्यालय में रखे टैब अभी तक वितरित नहीं किए गए हैं। अपनी समस्याओं को लेकर प्राचार्य से कई बार शिकायत की, लेकिन समस्याओं को अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कैटरिंग इंचार्ज की समय पर मीटिंग न होने और प्रतिदिन की गतिविधियों का अभाव होने पर भी सवाल उठाया है। गणवेश (यूनिफॉर्म) न मिलने की समस्या का भी उल्लेख किया है। (mp news)