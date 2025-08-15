नवोदय स्कूल में बगावत! 500 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में किया लॉक, छोड़ दिया खाना

Navodaya Vidyalaya students protest:सतना के जवाहर नवोदय विद्यालय रहिकवारा में बिजली और पानी की समस्या को लेकर विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पिछले तीन दिनों से बिजली की अनियमित आपूर्ति और मोटर खराब होने के कारण पानी की कमी से छात्र-छात्राएं परेशान थे। छात्रों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद प्रबंधन ने उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन शुरु कर दिया। विद्यालय के 500 से अधिक छात्र-छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य शैलेश गुप्ता से मिलने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया।
उन्होंने खाना-पीना छोड़कर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और मांग की कि जब तक कलेक्टर नहीं आएंगे, तब तक वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर दोपहर में नागौद एसडीएम जीतेंद्र वर्मा और एसडीओपी रघु केशरी समेत बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को तुरंत समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद बच्चों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। कक्षा 6 से लेकर 12वीं के बीच हर क्लास में 30-30 विद्यार्थी हैं। (mp news)
डीई नागौद कृष्ण कुमार सेठी ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय रहिकवारा के लिए स्पेशल लाइन जाती है। दो-तीन दिन से रिले खराब की सूचना मिली है, जिसे बदलवा दिया गया है। विद्यालय परिसर में जनरेटर है। सभी पंखे नहीं चलते हैं। इसलिए छात्रों ने बवाल काटा है। (mp news)
छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम एक पत्र लिखा है। पत्र में छात्रों ने पानी की किल्लत और अनियमित बिजली आपूर्ति को प्रमुख समस्या बताया है। रसायन शास्त्र के अध्यापक की कमी पर भी चिंता जताई है। यह भी शिकायत की है कि पिछले तीन वर्षों से विद्यालय में रखे टैब अभी तक वितरित नहीं किए गए हैं। अपनी समस्याओं को लेकर प्राचार्य से कई बार शिकायत की, लेकिन समस्याओं को अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कैटरिंग इंचार्ज की समय पर मीटिंग न होने और प्रतिदिन की गतिविधियों का अभाव होने पर भी सवाल उठाया है। गणवेश (यूनिफॉर्म) न मिलने की समस्या का भी उल्लेख किया है। (mp news)
जवाहर नवोदय रहिकवारा (Jawahar Navodaya Vidyalaya Rahikwara) परिसर में सभी बोरवेल ड्राई हैं। कई होल कराए गए पर किसी में पानी नहीं निकला। ऐसे में 3 किमी दूर से पानी की सप्लाई आती है। दावा है कि 3 दिन पहले मोटर जल गई है। ऐसे में पंचायत द्वारा 1 से 3 टैंकर पानी भेजवाया जाता है। जरुरत के हिसाब से छात्रों को पानी नहीं मिल रहा है।