गैस सिलेंडर में 304 रुपए की ‘सब्सिडी’ के लिए नई व्यवस्था लागू, करना होगा ये काम

उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक उपभोक्ता को वर्ष में 9 सिलेंडर पर 304 रुपए की सब्सिडी मिलती है। पहले 7 सिलेंडर बिना ई-केवाईसी के उपलब्ध होंगे, लेकिन 8वें और 9वें सिलेंडर की रिफिल पर ई-केवाइसी अनिवार्य कर दी गई है। यह प्रावधान फर्जीवाड़े को रोकने और सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए किया गया है। इसके अलावा उज्ज्वला कनेक्शनधारी हर वर्ष 12 सिलेंडर की रिफिल करा सकते हैं, लेकिन सरकारी सब्सिडी केवल 9 सिलेंडरों तक ही मिलेगी। सब्सिडी का हिसाब 1 अप्रेल से 31 मार्च तक का होगा। 7वें सिलेंडर के बाद प्रत्येक वर्ष ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा।