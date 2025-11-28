गैस सिलेंडर में 304 रुपए की ‘सब्सिडी’ के लिए नई व्यवस्था लागू, करना होगा ये काम

(Photo Source - Social Media)
PM Ujjwala Yojana: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन लेने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी और रिफिलिंग प्रक्रिया में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब उज्ज्वला लाभार्थियों को 7वीं रिफिलिंग के बाद 8वां या 9वां गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। यदि उपभोक्ता यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनके बैंक खाते में सब्सिडी जमा नहीं की जाएगी।
उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक उपभोक्ता को वर्ष में 9 सिलेंडर पर 304 रुपए की सब्सिडी मिलती है। पहले 7 सिलेंडर बिना ई-केवाईसी के उपलब्ध होंगे, लेकिन 8वें और 9वें सिलेंडर की रिफिल पर ई-केवाइसी अनिवार्य कर दी गई है। यह प्रावधान फर्जीवाड़े को रोकने और सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए किया गया है। इसके अलावा उज्ज्वला कनेक्शनधारी हर वर्ष 12 सिलेंडर की रिफिल करा सकते हैं, लेकिन सरकारी सब्सिडी केवल 9 सिलेंडरों तक ही मिलेगी। सब्सिडी का हिसाब 1 अप्रेल से 31 मार्च तक का होगा। 7वें सिलेंडर के बाद प्रत्येक वर्ष ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा।
ई-केवायसी कराने उपभोक्ता गैस एजेंसी में जा सकते हैं या संबंधित कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इसे पूरा कर सकते हैं। गैस डिलीवरी कर्मचारी भी अपने मोबाइल से ई-केवायसी कर सकेंगे।
उज्ज्वला कनेक्शनधारी को सब्सिडी में 9 सिलेंडर मिलेंगे। 8वें और 9वें सिलेंडर की रिफिलिंग से पहले ई-केवायसी अनिवार्य है, ऐसा नहीं करने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। - सम्यक जैन, डीएसओ सतना
बड़ी खबरेंView All
सतना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग