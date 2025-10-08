अब चुटकियों में याद हो जाएगी ‘Periodic table’, बन गई कविता…

दरअसल, इन 11 तत्वों के प्रतीक अक्सर लेटिन, ग्रीक और अरेबिक भाषा से लिए गए हैं, इसलिए छात्रों के लिए इन्हें याद रखना मुश्किल होता था। डॉ. पाठक की कविता में हर तत्व का आत्मसंवाद लिखा गया है। कविता में सोडियम कहता है, ’नेट्रियम था असली नाम मेरा, पानी में आग लगाया था।’ पोटैशियम बोल उठता है, ’मैं तो सदियों से केलियम था, हर जीवन का मैं प्रारंभ था।’ आयरन अपनी पहचान ’फेरम’ के रूप में बताता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे इतिहास स्वयं जीवित होकर बोल रहा हो।